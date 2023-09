Un pilote révèle comment savoir quand l’avion a franchi un « environnement à forte menace »

Vous êtes nerveux lorsque vous entendez ces pings dans un avion ? Il n’y a pas lieu de s’inquiéter, mais certains ont « un petit impact » sur les passagers, selon Kyle Koukol, un pilote de ligne de 29 ans basé à San Francisco.

Dans une vidéo virale posté le 28 septembre de @dial_a_pilot—le compte TikTok de Dial A Pilot, une société fondée par Koukol—a déclaré le pilote Semaine d’actualités ce que signifient réellement les carillons que vous entendez dans un avion.

Koukol a déclaré : « De nombreux sons se produisent tout au long du vol, presque tous sont des moyens simples de communiquer du poste de pilotage au personnel de cabine que nous sommes dans une phase de vol différente. Pensez à la montée et à la descente.

Koukol est pilote sur un Boeing 737 pour une compagnie aérienne commerciale. Dial A Pilot permet aux voyageurs nerveux de réserver des appels de 15 minutes avec un pilote qui peut leur fournir des informations pour les aider à se détendre à l’idée de voler, selon le site Web de l’entreprise.

Kyle Koukol, un pilote de 29 ans basé à San Francisco (photo de gauche) ; une image du tableau de commande à l’intérieur du cockpit d’un avion (à droite). Koukol a déclaré à Newsweek que presque tous les sons que vous entendez dans un avion sont « des moyens simples de communiquer depuis le poste de pilotage vers l’équipage de cabine que nous sommes dans une phase de vol différente ».

Si vous avez peur de voler, en raison de bruits inexpliqués dans les avions ou pour d’autres raisons, vous n’êtes certainement pas seul.

Une étude de juin 2021 dans Frontières de la psychologie ont constaté que la peur de l’avion est répandue chez environ 10 à 40 pour cent des habitants du monde industrialisé.

Recherche publiée en avril 2019 dans le Médecine aérospatiale et performance humaine Le journal a noté que « la peur de voler est l’une des phobies les plus courantes » et que « même si le trafic aérien a augmenté, de nouvelles peurs apparaissent ».

L’étude, qui a porté sur l’anxiété liée à la fuite signalée entre 1986 et 2015, a révélé que les turbulences, les sons inconnus et la peur des attaques terroristes étaient les causes les plus anxiogènes.

Selon l’étude, davantage de femmes que d’hommes ont déclaré avoir peur à la fois de l’avion et d’autres situations.

Que signifient les pings dans un avion ?

Koukol déclare dans la dernière vidéo virale : « Avez-vous déjà entendu les carillons à bord de l’avion pendant que vous voliez et vous êtes demandé ce que c’était que ça ? Eh bien, il y a de nombreuses raisons différentes pour lesquelles nous émettons des carillons pendant que nous volons. « .

Il a dit Semaine d’actualités : « Les carillons sont en fait les mêmes qu’un voyant d’appel de passager, et les agents de bord sont capables de discerner ce qu’ils signifient sur la base d’un panneau qu’ils ont à l’avant de l’avion. Le plus souvent, un appel provenant du vol sur le pont au personnel de cabine est pour quelque chose d’aussi simple que demander une tasse de café.

Dan Bubb est professeur agrégé à l’Université du Nevada à Las Vegas, historien et ancien pilote de ligne. Il a dit Semaine d’actualités en janvier, lorsque l’avion est au sol, le son « one ding » signifie que l’avion est autorisé à décoller. Mais lorsque l’avion est dans les airs, un seul bruit signifie qu’un passager appelle un agent de bord.

L’avion a franchi un « environnement à haute menace »

L’un des carillons très courants que l’on entend dans un avion a un petit impact sur les passagers, car il indique que l’avion franchit 10 000 pieds de montée, a déclaré le pilote dans le clip.

Montrant ce qui semble être une image d’un tableau de commande à l’intérieur d’un cockpit en arrière-plan derrière lui, Koukol a déclaré dans le clip : « Nous allons en fait appuyer sur cet interrupteur ici. Il émettra deux carillons et cela informera l’agent de bord. deux choses. »

L’une d’elles étant que « nous sommes au-dessus de 10 000 pieds, ce qui signifie que le Wi-Fi a été activé », a ajouté Koukol. « De plus, cela signifie que le cockpit est désormais sorti de ce que nous appelons un cockpit stérile. »

Lorsque l’avion se trouve à moins de 10 000 pieds d’altitude, « nous considérons que c’est ce que nous appelons un environnement à haute menace ».

Koukol a ajouté : « Cela ne veut pas dire que ce n’est en aucun cas dangereux. Mais nous ne voulons pas de distractions inutiles pendant que nous opérons à basse altitude. Ainsi, les agents de bord savent qu’il ne faut pas nous appeler, à moins qu’il n’y ait un problème de sécurité du vol qui soit ça continue. »

Koukol a noté : « Au-dessus de 10 000 pieds, ils peuvent nous appeler pour n’importe quelle raison. C’est la raison pour laquelle nous émettons deux carillons. »

L’ancien pilote Bubb a déclaré Semaine d’actualités que « deux bruits » signifient que l’avion franchit 10 000 pieds de montée et/ou que les pilotes demandent aux agents de bord de préparer la cabine pour l’atterrissage.

Un son « whoosh » signifie que « le train d’atterrissage se déploie en vue de l’atterrissage », a ajouté Bubb.

Plusieurs utilisateurs de TikTok étaient reconnaissants de savoir ce que signifient les carillons dans l’avion dans le dernier clip viral.

Deborah a écrit : « Je me suis toujours demandé ce que cela signifiait, merci monsieur… », tandis que Loz a posté : « Merci, très intéressant. »

L’utilisateur hoovermill70 a commenté : « J’apprécie de savoir cela. Mes oreilles me le disent un peu ! »

IrishBrothaX2 a écrit : « Les carillons… ou tout autre son… me font flipper ! Cela m’aide, merci. »

