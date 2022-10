Un pilote rend hommage à la reine Elizabeth II avec le plus grand portrait du monde au-dessus du ciel britannique

Un pilote a rendu hommage à la reine Elizabeth II, décédée le mois dernier, avec un portrait unique dans le ciel. La pilote, Amal Larhlid, a parcouru plus de 400 kilomètres pour tracer une trajectoire de vol qui est devenue le plus grand portrait au monde du monarque le plus ancien de Grande-Bretagne.

Flightradar24, un service mondial de surveillance des aéronefs, a publié le remarquable hommage sur Twitter, notant que Mme Larhlid prévoyait de collecter des fonds pour Hospice UK, l’organisme de bienfaisance national pour les soins palliatifs et les soins de fin de vie.

“Le pilote @amal Larhlid voulait rendre hommage à feu la reine et collecter des fonds pour @hospiceuk, c’est pourquoi elle a créé le plus grand portrait au monde de la reine Elizabeth II plus tôt dans la journée”, lit-on dans le tweet accompagné d’une carte de l’itinéraire de vol.

Pilote @amal_larhlid voulait rendre hommage à feu la reine et amasser des fonds pour @hospiceukalors plus tôt dans la journée, elle a réalisé le plus grand portrait au monde de la reine Elizabeth II. https://t.co/79BHv357dQ pic.twitter.com/CAl5Vfemr9 — Flightradar24 (@flightradar24) 6 octobre 2022

Le voyage de deux heures a duré 413 kilomètres, aboutissant à un portrait de 105 kilomètres de haut et 63 kilomètres de large au nord-ouest de Londres. Le portrait représente la reine Elizabeth II portant une couronne dans un profil latéral saisissant. Selon The National News, son profil englobe presque tout Oxford et sa couronne s’étend de Milton Keynes au Warwickshire.

“En tant qu’ambassadeur de Hospice UK, je voulais collecter des fonds pour une organisation qui fait un travail important et respecte un symbole de service et d’altruisme”, a souligné Larhlid. Elle vient de terminer le vol et est à 20% du chemin vers son objectif de 5000 £.

Mme Larhlid a déclaré à Flightradar24 qu’elle avait tracé manuellement la trajectoire de vol sur des cartes en utilisant des points de repère comme sauvegarde avant de s’envoler vers le ciel. Elle a converti un portrait de la reine dans un format numérique reconnu par l’application de planification de vol ForeFlight pour la navigation principale. Cependant, elle devait toujours être consciente de l’espace aérien restreint le long de la route.

Plusieurs vols d’entraînement étaient également prévus pour acquérir une sensation de pilotage du circuit et des virages requis. Sa première tentative plus tôt cette semaine a été annulée en raison de conditions météorologiques extrêmes.

La reine Elizabeth II est décédée le 8 septembre dans sa résidence de Balmoral, en Écosse.

