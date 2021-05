Un pilote qui a fait voler 200 concentrateurs d’oxygène en Inde honoré par le Premier ministre britannique Boris Johnson

Jaspal Singh, pilote d’origine indienne et volontaire de Khalsa Aid, a reçu le prix «Points Of Light» du Premier ministre britannique Boris Johnson. Singh s’est porté volontaire pour faire voler 200 concentrateurs d’oxygène donnés en Inde pour aider le pays à lutter contre le COVID-19. Dans une lettre personnelle à Singh, le Premier ministre Johnson a écrit qu’il était inspiré par « l’énorme contribution à la bataille de l’Inde contre le coronavirus ». Johnson a également mentionné les Britanniques qui se sont mobilisés pour aider l’Inde et ont démontré le « lien profond » entre les deux pays.

Lorsque Singh a vu l’impact mortel du COVID-19 en Inde, il a contacté ses employeurs pour voir s’ils pouvaient aider le travail de secours en Inde en faisant voler des concentrateurs d’oxygène dans le pays. « Ayant vu l’impact dévastateur du COVID-19 en Inde, je voulais faire tout ce qui était en mon pouvoir pour soutenir la cause », a-t-il déclaré dans un communiqué publié par Points Of Light.

L’un de nos incroyables pilotes, Jas Singh, a reçu le prix Points of Light du premier ministre. Jas a été reconnu pour ses efforts incroyables avec la charité @Khalsa_Aid, pilotant des centaines de bouteilles d’oxygène pour aider à la crise de Covid en Inde. Nous sommes extrêmement fiers de lui. – virginatlantique (@VirginAtlantic) 13 mai 2021

Jaspal a également exprimé sa gratitude au public britannique qui a fait preuve de « générosité » en faisant don de concentrateurs d’oxygène à « Khalsa Aid International », une organisation qui œuvre pour fournir une aide humanitaire aux victimes de catastrophes, de conflits et d’autres événements catastrophiques. Khalsa Aid et son bénévole ont joué un rôle déterminant et ont activement travaillé aux secours pendant la pandémie.

L’Inde fait face à une deuxième vague meurtrière de la pandémie de COVID-19. Le pic soudain des cas a imposé un fardeau écrasant à l’infrastructure médicale du pays et une pénurie d’approvisionnement en oxygène, parmi d’autres besoins médicaux, a été signalée dans diverses régions. Selon un Bloomberg rapport, au cours de la deuxième vague de COVID-19, l’Inde a vu ses besoins médicaux en oxygène multiplié par 10.

De nombreux pays à travers le monde, comme le Royaume-Uni, les États-Unis, le Canada, entre autres, se sont réunis pour aider l’Inde avec de l’oxygène, des fournitures médicales et d’autres matériels de secours.

Bien que le nombre de nouveaux cas ait montré un signe de baisse, le chemin est encore long. L’Inde a signalé plus de 3,43 lakh nouveaux cas de COVID et 4000 décès le 13 mai.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici