Un pilote primé a effectué un « atterrissage d’urgence manuel » sur une autoroute du Minnesota mercredi, ne heurtant un véhicule qu’une fois qu’il a atterri sur l’autoroute très fréquentée.

L’avion monomoteur Bellanca Viking a atterri et heurté un véhicule, fermant temporairement une partie de l’autoroute mercredi soir dans la banlieue de Saint-Paul à Arden Hills, ont annoncé des responsables.

Des images du ministère des Transports du Minnesota (MnDOT) montrent le moment où Craig Gifford, 52 ans, a miraculeusement atterri l’avion sur 35W.

« Bien que ce ne soit pas * tout à fait * ce que nous entendons par «système de transport multimodal», nous sommes heureux que personne n’ait été blessé et sommes impressionnés par les efforts du pilote pour fusionner les fermetures éclair d’en haut », a déclaré le MnDOT dans un Facebook Publier.

L’avion Bellanca Viking monomoteur a atterri et a heurté un véhicule, fermant temporairement une partie de l’autoroute 35W mercredi soir à Arden Hills, Minnesota

Deux personnes étaient à bord, a rapporté KMSP-TV, et les autorités ont déclaré qu’aucun blessé n’avait été signalé.

Gifford, un résident de Minneapolis, est un pilote de voltige de compétition – un sport qui consiste à piloter des avions dans une série de manœuvres.

Le porte-parole de l’Experimental Aircraft Association, Dick Knapinski, a déclaré que Gifford avait représenté les États-Unis dans la compétition internationale en 2017 et 2019 dans l’équipe de voltige illimitée, qui a remporté la médaille de bronze aux championnats du monde en Afrique du Sud en 2017.

Des images montrent le moment où Craig Gifford a fait l’atterrissage miraculeux dans la banlieue de Saint-Paul

L’atterrissage a été décrit comme un « atterrissage d’urgence manuel » par le porte-parole de l’Experimental Aircraft Association, Dick Knapinski.

Knapinski a déclaré que les pilotes suivaient des cours de voltige pour apprendre à mieux manœuvrer les avions dans les situations d’urgence, ce qui explique comment les compétences de Gifford l’ont aidé à réussir «l’atterrissage d’urgence manuel» sur l’autoroute mercredi soir.

« Les pilotes sont formés pour faire face à des problèmes de moteur d’urgence et des choses comme ça si vous devez faire un atterrissage d’urgence, et donc la combinaison de cette formation et certainement de la formation acrobatique (de Gifford) a vraiment porté ses fruits dans cette situation », a-t-il déclaré.

Gifford a refusé de commenter, citant l’enquête en cours sur l’incident par la Federal Aviation Administration et le National Transportation and Safety Board.