Un pilote pense avoir trouvé l’avion d’Amelia Earhart au fond de l’océan

(NEXSTAR) — Depuis près de 90 ans, le monde est bouleversé par la disparition d’Amelia Earhart et de son avion.

En 1937, Earhart et le navigateur Fred Noonan ont quitté Miami à bord d’un avion Lockheed Electra 10-E pour un voyage qui ferait d’Earhart la première femme à faire le tour du monde. Mais avec seulement 7 000 milles à parcourir, Earhart et Noonan contact radio perdu près des îles Howland, à près de 2 000 milles au sud-ouest d’Hawaï.

Earhart, Noonan et leur avion n’ont jamais été retrouvés, malgré des recherches approfondies dans la région, selon le Musée national de l’histoire des femmes.

Un explorateur pense avoir résolu l’affaire depuis.

DOSSIER – Sur cette photo non datée, Amelia Earhart, à gauche, et le navigateur Fred Noonan posent avec une carte du Pacifique montrant l’itinéraire de leur dernier vol sur cette photo non datée. (Photo AP, dossier)

DOSSIER – Dans une photo d’archive du 10 mars 1937, l’aviatrice américaine Amelia Earhart salue depuis l’Electra avant de décoller de Los Angeles, en Californie, le 10 mars 1937. Earhart s’envole pour Oakland, en Californie, où elle et son équipage commenceront. leur vol autour du monde vers l’île Howland le 18 mars. (Photo AP, dossier)

DOSSIER – Sur cette photo d’archives non datée, Amelia Earhart se tient à côté d’un Lockheed Electra 10E, avant son dernier vol en 1937 depuis Oakland, en Californie, à destination d’Honolulu lors de la première étape de sa tentative record de faire le tour du monde vers l’ouest le long de la Équateur. (Photo/fichier AP)

DOSSIER – Dans cette photo d’archive du 13 janvier 1935, l’aviatrice américaine Amelia Earhart monte du cockpit de son avion à Los Angeles, en Californie, après un vol en provenance d’Oakland pour rendre visite à sa mère. (Photo AP, dossier)

Amelia Earhart quitte Londonderry, en Irlande du Nord, pour Londres le 22 mai 1932. (AP Photo/Sidney Maledine)

Parler avec Le journal de Wall Street, Tony Romeo, pilote et ancien officier du renseignement de l’US Air Force, a expliqué comment il a vendu ses propriétés commerciales pour financer sa recherche de l’avion d’Earhart. L’investisseur immobilier de Charleston, en Caroline du Sud, estime que ses recherches ont été couronnées de succès après avoir réussi à collecter une image sonar d’un objet en forme d’avion au fond de l’océan. Ces images ont été partagées sur Instagram.

Des experts ont déclaré au média que l’endroit où se trouvait Roméo correspondrait à l’endroit où l’avion d’Earhart aurait disparu et que les images du sonar sont suffisantes pour encourager un autre regard.

Roméo dit qu’il envisage de faire exactement cela, qualifiant cela de “peut-être la chose la plus excitante que je ferai jamais dans ma vie”.

La société de Roméo, Deep Sea Vision, a déclaré dans un communiqué publication sur les réseaux sociaux qu’ils ont scanné plus de 5 200 milles carrés de fonds marins dans le cadre de l’expédition. Il a dit à NBC Aujourd’hui il est convaincu que les images qu’ils capturent montrent un avion, et plus particulièrement l’avion Lockheed Electra E-10 d’Earhart.

L’entreprise prévoit de se rendre à nouveau sur le site pour mieux voir le site avec plus de technologie.

Il y a eu de nombreuses tentatives pour localiser l’avion d’Earhart au cours des dernières décennies.

L’année dernière, un spécialiste de l’imagerie médico-légale a commencé à analyser une photo sous-marine prise en 2009 près de l’île de Nikumaroro, dont beaucoup pensaient qu’elle montrait un capot moteur de l’avion d’Earhart.

Parler avec Nextstar ActualitésNation, le journaliste scientifique Jeff Wise a exhorté à la prudence avant de tirer des conclusions hâtives, déclarant : « Les gens ont vraiment faim de tout type d’indice ; ils ont tellement faim qu’ils regarderont peut-être des photos au hasard et verront une forme qui leur rappelle peut-être une partie d’un avion.

Il existe également des théories selon lesquelles Earhart ne s’est pas du tout écrasé dans l’océan, mais a plutôt atterri sur une île du Pacifique Sud. Recherche Ric Gillespie a dit Actualités CBS en 2018, il a trouvé des documents selon lesquels Earhart appelait à l’aide depuis l’île en utilisant la radio de l’avion avant qu’il ne s’emporte en mer.

Bien que ces signaux aient été captés par la Marine – et, semble-t-il, par des habitants de Floride, de l’Iowa, du Texas et du Canada – la mission de sauvetage était trop tardive. Gillespie a déclaré que l’avion se serait échoué dans l’océan et qu’Earhart n’aurait aucun moyen d’envoyer plus de signaux radio. Il a également déclaré à CBS que son organisation disposait de preuves médico-légales selon lesquelles les os trouvés sur l’île étaient probablement ceux d’Earhart.

Des ossements ont été retrouvés en 1940, mais ils ont depuis été perdus. Les mesures demeurent cependant et ont été à l’origine de va-et-vient de spéculations ces dernières années. En 2018, l’anthropologue de l’Université du Tennessee, Richard Jantz, a déclaré qu’une analyse avait déterminé «les os correspondent à ceux d’Earhart à tous égards, nous le savons ou pouvons raisonnablement en déduire.

Il est cependant trop tôt pour dire si les débris capturés au sonar par Roméo et son équipe sont cependant l’avion malheureux d’Earhart.

Zaid Jilani de NewsNation a contribué à ce rapport.