Un pilote néo-zélandais photographié après avoir été pris en otage par des rebelles dans la province indonésienne de Papouasie | Nouvelles du monde

Un pilote néo-zélandais pris en otage par des rebelles séparatistes en Indonésie a été photographié vivant sur des images publiées par le groupe.

Phillip Mark Mehrtens a été capturé la semaine dernière par l’Armée de libération de la Papouasie occidentale après que ses combattants ont pris d’assaut son avion.

Il devait récupérer 15 ouvriers du bâtiment qui avaient été menacés de mort alors qu’ils construisaient un centre de santé dans le district reculé de Nduga.

“Notre plan d’évacuation des travailleurs a provoqué la colère des rebelles, qui ont réagi en mettant le feu à l’avion et en saisissant le pilote”, a déclaré le chef de district Namia Gwijangge – l’une des cinq personnes à bord lorsque l’avion a atterri.

Les passagers ont été libérés parce qu’ils sont des Papous indigènes, a déclaré le porte-parole des rebelles Sebby Sambom.

Cependant, M. Mehrtens – qui est de Christchurch mais travaille pour la société indonésienne Susi Air – a été pris en otage.

Des photos et une vidéo publiées mardi montrent les rebelles brûlant l’avion monomoteur et le pilote dans une forêt entourés de personnes avec des fusils, des lances et un arc et des flèches.

“Je l’ai pris en otage pour l’indépendance de la Papouasie, pas pour de la nourriture ou des boissons”, a déclaré le chef rebelle Egianus Kogoya dans une vidéo – avec M. Mehrtens debout à côté de lui.

“Il sera en sécurité avec moi tant que l’Indonésie n’utilisera pas ses armes, que ce soit dans les airs ou au sol.”

La police a déclaré qu’elle tentait d’impliquer des chefs tribaux et communautaires, ainsi que des personnalités religieuses, dans le but de libérer M. Mehrtens.

Un ministre indonésien a déclaré qu’ils étaient également impliqués dans des négociations, mais a averti que “le gouvernement n’exclut pas d’autres efforts”.

“La Papouasie restera à jamais une partie légitime de l’Etat unitaire de la République d’Indonésie”, a déclaré Mohammad Mahfud, ministre des affaires politiques, de la sécurité et des affaires juridiques.

Le ministère néo-zélandais des affaires étrangères a déclaré qu’il était au courant des photos et de la vidéo mais qu’il ne ferait aucun commentaire.

Les travailleurs de la construction, qui venaient d’autres régions de Indonésieont été secourus par les forces de sécurité le 8 février après s’être réfugiés dans la maison d’un prêtre alors que les rebelles les menaçaient.

Les séparatistes de Papouasie pensent souvent que les étrangers sont des espions pour le gouvernement.

La province est une zone pauvre à l’extrême est du pays et partage une frontière avec la Papouasie-Nouvelle-Guinée.

Il est devenu une partie de l’Indonésie lors d’un vote controversé de 1969 et il y a eu une insurrection de bas niveau depuis, avec de fréquents affrontements entre les peuples autochtones et les forces de sécurité.