Un pilote meurt dans une cascade de révélation du genre (VIDEO)

Une fête de révélation du genre est devenue meurtrière au Mexique lorsqu’un avion pulvérisateur s’est écrasé lors d’une cascade, tuant son pilote

Un pilote d’avion léger est décédé au Mexique alors qu’il effectuait une cascade lors d’une soirée de révélation du genre. L’accident mortel s’est produit dimanche à San Pedro, dans l’État de Sinaloa, alors qu’un couple local s’apprêtait à recevoir des nouvelles sur le sexe de leur bébé.

Les images de la scène, capturées par les fêtards, sont rapidement devenues virales en ligne. La vidéo montre le couple, debout près d’une installation avec une pancarte indiquant « Oh bébé, » avec un Piper PA-25 approchant à très basse altitude. L’avion a libéré un nuage de fumée rose au-dessus du couple, signalant qu’ils allaient avoir une fille, les spectateurs applaudissant tandis que les futurs parents s’embrassaient.

L’avion a fortement tiré vers le haut après avoir libéré la fumée, perdant apparemment son intégrité structurelle avec son aile gauche qui s’est brisée et a heurté le corps de l’avion. Le plumeau s’est écrasé quelques instants plus tard, et la fête de révélation du genre continuait apparemment à célébrer sans se rendre compte que l’avion avait été détruit, comme le montre la vidéo.

Pilote tué après la défaillance de l’aile gauche de son Piper PA-25 lors d’une fête de révélation du genre dans la ville de San Pedro, au Mexique. pic.twitter.com/6JILK7fsGm – Dernières nouvelles et vidéos de l’aviation (@aviationbrk) 3 septembre 2023

Le pilote, identifié par les médias locaux comme étant Luis Angel, 32 ans, était coincé dans l’épave mutilée de l’avion. Le pilote a été transporté d’urgence à l’hôpital mais a succombé à ses blessures peu après l’accident.

Les soirées de révélation du genre sont devenues populaires aux États-Unis dans les années 2010 et se sont depuis répandues dans le monde entier. Les fêtes, qui impliquent généralement des feux d’artifice et diverses cascades extravagantes, ont donné lieu à plusieurs reprises à divers incidents, allant de dégâts matériels et d’incendies de forêt à des explosions majeures faisant des morts.