Un conducteur HAPLESS a annulé une voiture de sport de 30000 £ quelques heures seulement après l’avoir remportée dans un cadeau sur Internet.

Adam Griffiths, 27 ans, a parcouru 90 miles pour récupérer le rouge vif Mitsubishi Evo IX – mais le lendemain matin, il s’était écrasé contre une clôture.

La voiture, qui a une vitesse de pointe de 142 mph, était gravement froissée à l’avant et il y avait également des dommages à l’arrière.

Petrolhead Adam et un passager avant ont été traités par des médecins pour des blessures mineures.

Dream Car Giveaways a déclaré après le tirage en ligne de lundi soir: « Il était tout de suite mardi pour récupérer ce superbe Evo IX. »

Mais le lendemain, le prix chéri était une épave.

La police du sud du Pays de Galles a déclaré que l’accident s’était produit à 6h30 du matin près de la maison d’Adam à Pontypridd.

Le porte-parole a ajouté: «Les services d’urgence ont été appelés à une collision avec un seul véhicule.

«Le conducteur a été signalé pour avoir conduit sans le soin et l’attention voulus.»

Adam a dit: «C’est ma faute.

«Je me suis blessé dans cet accident – et je dois faire face aux conséquences.

«J’ai juste de la chance que mon passager ait pu s’éloigner – la voiture peut être remplacée mais certaines choses ne le peuvent pas.»

Les farceurs d’Internet ont rapidement ridiculisé Adam, l’un d’eux disant: « Interdisez-lui d’acheter d’autres billets – à moins qu’il ne s’agisse d’un billet de bus. »

Adam a fermé son compte Facebook à la suite d’abus sur son accident, en disant: «Des gens m’ont harcelé, des gens ont contacté ma mère, disant que je devrais mourir, etc.

«J’ai été alcootest, testé sur les lieux, mais j’étais propre.

«Je ne me suis pas enfui et j’ai la documentation complète et tout.»

Dream Car Giveaways a ajouté: «Une feuille de gagnants a appelé à la prudence lors de la manipulation d’un véhicule de grande puissance.

«Nous avons parlé à Adam et avons été soulagés d’apprendre qu’il allait bien après ce qui ressemble à un terrible accident.