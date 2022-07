Un pilote indonésien décède après l’atterrissage d’un avion en raison d’un problème de santé

Le vol Citilink Indonesia – un Airbus A320 transportant plus de 100 passagers – avait décollé de l’aéroport international de Surabaya dans la province de Java oriental et se dirigeait vers la ville d’Ujung Pandang dans la province de Sulawesi du Sud.

JAKARTA, Indonésie – Le pilote d’un avion de passagers en Indonésie a subi une urgence sanitaire 15 minutes après le décollage jeudi et a été contraint de retourner à l’aéroport avant d’être transporté d’urgence à l’hôpital où il est décédé plus tard.

Les passagers et le reste de l’équipage étaient sains et saufs et le vol a ensuite atteint sa destination avec un nouvel avion et un nouvel équipage.