Un pilote frustré de Lufthansa pilote un avion dans un modèle de pénis de 15 miles de long après avoir été détourné vers un autre aéroport

Un pilote de Lufthansa aurait piloté un avion plein de passagers dans un schéma de vol qui ressemblait à un pénis sur le radar après avoir été invité à dérouter le vol vers un autre aéroport.

Le pilote du vol Lufthansa 306, qui n’a pas été identifié, aurait été frustré après son vol de Francfort, en Allemagne, n’a pas pu atterrir à l’aéroport Fontanarossa de Catane sur l’île de Sicile, selon un journal italien La Repubblica a rapporté.

L’aéroport avait été contraint de réduire le nombre de vols après un incendie dans un terminal en juillet, et le vol 306 avait reçu l’ordre d’atterrir sur l’île de Malte au sud.

Avant de le faire, le pilote aurait piloté l’avion selon un schéma de 15 milles en forme de pénis qui a été vu sur le site Web de suivi des vols. Radar de vol 24.

Dans une déclaration à Fox News Digital, un porte-parole de Lufthansa a blâmé le « cisaillement du vent » pour le vol détourné et le schéma de vol inhabituel.

« En raison du cisaillement du vent, il n’a pas été possible de procéder à l’approche d’atterrissage à Catane », a déclaré le porte-parole. « Par conséquent, le Capitan doit voler une attente et a refait l’approche, mais sans succès. Il s’est ensuite envolé vers Malte, a fait le plein et s’est approché de Catane par une direction différente. »

Les pilotes ont été sanctionnés pour des incidents de vol similaires ces dernières années, notamment en 2019 lorsque deux officiers de la marine américaine ont décidé de créer un dessin phallique, appelé « Sky Penis », dans le ciel bleu clair de l’État de Washington il y a deux ans en utilisant l’échappement de leur jet.

L’année dernière, un KC-135 Stratotanker appartenant à l’US Air Force a été repéré sur un radar prenant une trajectoire de vol près d’une base aérienne russe en Syrie qui, selon de nombreux internautes, ressemblait à des organes génitaux masculins.

« Bien que ces ajustements et mouvements semblent créer un schéma vulgaire, les pilotes ou l’unité n’avaient aucune intention de le faire », a déclaré un porte-parole de l’armée américaine dans un communiqué à l’époque.