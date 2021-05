Un pilote français poursuit après avoir été abattu sur un champ de tir lors d’un rituel de bizutage extrême

La recrue, un homme d’une trentaine d’années, a été affectée à la base aérienne de Solenzara sur l’île de Corse en 2019. Arrivé sur l’île en mars, il n’a pas eu le temps de profiter du doux printemps corse. Au lieu de cela, il prétend avoir été traité avec suspicion et hostilité par ses nouveaux camarades, et des heures après son arrivée, il a été soumis au rituel de bizutage le plus effrayant qui soit.

L’homme aurait eu les chevilles, les genoux et les poignets collés ensemble, et une capuche aurait glissé au-dessus de sa tête, avant d’être chargé à l’arrière d’une camionnette. « Comme un sac de pommes de terre, » selon La Provence. Ses ravisseurs l’auraient ensuite conduit sur un champ de tir réel et l’ont attaché à un poteau, où il est resté piégé alors que des avions de combat frappaient des cibles autour de lui avec des balles et des bombes.

🔴 Le militaire a passé 20 minutes sous les obus #Corsehttps://t.co/PAWrwmC0Cr – La Provence (@laprovence) 7 mai 2021

Après 20 minutes sous le barrage, il a été ramené dans le camion et ramené à la base.

Les détails de l’affaire ont été révélés par les avocats de l’homme plus tôt cette semaine, dans une plainte judiciaire déposée à Marseille. «Il était confronté à un risque de mort ou de blessures graves en raison de ses conditions de transport et de l’intimidation qu’il a subie sur le champ de tir», la plainte, d’abord rapportée par La Provence, lit. «Les tirs des avions de combat … auraient pu le blesser très gravement ou le tuer. De plus, les tirs simulés dans sa direction pourraient avoir, à cause d’une erreur, un oubli de sécurité, devenir réel.

Les photos partagées avec La Provence montrent l’homme attaché et encapuchonné dans la plate-forme du camion, et attaché à une poutre verticale en acier sous une cible grêlée.

Le ministère français de la Défense a déclaré à La Provence qu’une enquête interne avait été ouverte et que les aviateurs responsables avaient été sanctionnés.

Les rituels de bizutage sont courants dans les organisations militaires et d’application de la loi du monde entier, ainsi que dans les fraternités universitaires américaines, et le terme englobe tout, des farces légères à l’agression pure et simple. Alors que le pilote en Corse subissait une horrible épreuve, il en est ressorti de sa vie, contrairement à un jeune stagiaire à la prestigieuse académie militaire de Saint-Cyr en 2012. La recrue, Jallal Hami, s’est noyée alors qu’il tentait de traverser un marais transportant une pleine charge de équipement au milieu de la nuit, alors que ses bourreaux jouaient «La chevauchée des Valkyries» de Richard Wagner sur des haut-parleurs.

Trois des soldats impliqués ont été reconnus coupables d’homicide involontaire coupable et condamnés à des peines avec sursis plus tôt cette année.

