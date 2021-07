L’aviatrice qui brise les barrières, Wally Funk, 82 ans, rejoindra Jeff Bezos ce mois-ci lors du premier vol spatial en équipage pour la société du milliardaire Blue Origin, a annoncé jeudi la firme. Le voyage a 60 ans de retard pour Funk, qui était l’une des Mercury 13 – les premières femmes formées pour voler dans l’espace de 1960 à 1961, mais exclues en raison de leur sexe. Le 20 juillet, elle deviendra la personne la plus âgée à avoir jamais été dans l’espace lorsqu’elle participera au voyage à bord du lanceur New Shepard avec Bezos, son frère Mark et un autre voyageur qui a payé 28 millions de dollars aux enchères pour le siège.

« Je peux à peine attendre », a déclaré Funk dans une vidéo publiée sur le compte Instagram de Bezos.

La vidéo montre Bezos décrivant le voyage à Funk, puis lui demandant quelle serait la première chose qu’elle dirait après l’atterrissage.

« Je dirais : ‘Chérie, c’est la meilleure chose qui me soit jamais arrivée !' », répond une Funk exubérante en jetant ses bras autour du magnat de la technologie en train de rire.

Funk a rappelé son temps dans le programme Mercury 13 – un programme non officiel financé par le secteur privé qui soumettait les femmes à la même formation et aux mêmes tests que les astronautes masculins participant au programme officiel de la NASA.

« Ils m’ont dit que j’avais fait mieux et que j’avais terminé le travail plus rapidement que n’importe lequel des gars », dit Funk dans la vidéo.

« J’ai donc mis la main sur la NASA, quatre fois. J’ai dit que je voulais devenir astronaute, mais personne ne voulait me prendre. Je ne pensais pas que je monterais un jour. »

Elle a dit que les gens lui ont dit « Wally, tu es une fille, tu ne peux pas faire ça. »

« J’ai dit devinez quoi, peu importe ce que vous êtes, vous pouvez toujours le faire si vous voulez le faire. »

Les frères Bezos et Funk, qui était également la première femme inspectrice de la sécurité aérienne du National Transportation Safety Board et une ambassadrice de bonne volonté, seront rejoints par le gagnant anonyme de la vente aux enchères en ligne qui a payé pour un siège.

Décollant d’un désert de l’ouest du Texas, le voyage de New Shepard durera 10 minutes, dont quatre passagers passeront au-dessus de la ligne Karman qui marque la frontière reconnue entre l’atmosphère terrestre et l’espace.

Les passagers pourront alors flotter en apesanteur pendant quelques minutes et observer la courbure de la Terre.

Ensuite, la capsule entamera une chute libre vers la Terre, freinée par trois grands parachutes et rétrofusées avant d’atterrir au Texas.

New Shepard a effectué avec succès plus d’une douzaine d’essais sans équipage depuis ses installations des montagnes Guadalupe au Texas.

Le système de fusée suborbital réutilisable a été nommé d’après Alan Shepard, le premier Américain dans l’espace il y a 60 ans.

Les capsules automatisées sans pilote disposent de six sièges à dossiers horizontaux placés à côté de grands hublots, dans une cabine futuriste à l’éclairage swish.

Le premier vol en équipage de Blue Origin intervient au milieu d’une concurrence féroce dans le domaine de l’exploration spatiale privée – avec SpaceX d’Elon Musk et Virgin Galactic, fondée par le milliardaire britannique Richard Branson, tous se bousculant pour la pole position.

