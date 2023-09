Un pilote fait atterrir son avion sur l’autoroute de Kootenay après une panne moteur

Un petit avion a effectué mardi un « atterrissage spectaculaire » sur l’autoroute 6 au nord de Salmo, selon un conducteur qui a été témoin de l’incident.

« La façon dont il a fait atterrir cet avion était tout simplement incroyable », a déclaré Ed Baker qui conduisait d’Ymir à Salmo vers 9 heures du matin.

Baker a regardé par la fenêtre de son véhicule et a vu un avion voler à côté de lui, juste au-dessus de la cime des arbres.

« On pouvait dire qu’il avait des problèmes à cause de son faible niveau », a déclaré Baker. « Il a en quelque sorte dévié, et on aurait dit qu’il faisait la queue pour descendre sur la route. »

Baker a ralenti pour essayer de s’écarter, puis a perdu de vue l’avion dans un virage devant lui.

« Je savais qu’il allait tomber, et j’avais peur que lorsque nous arriverions à ce coin, nous devions effectuer une sorte de sauvetage. »

Mais lorsqu’il a repris la vue de l’avion, il a constaté qu’il avait atterri en toute sécurité.

« C’était vraiment un atterrissage fantastique. Il y avait là deux lignes électriques qu’il avait évitées, et au moment où nous l’avons vu, il roulait sur l’autoroute.

Markus Herzig a également été témoin de l’incident. Il roulait devant l’avion et l’a vu voler bas dans son rétroviseur, puis l’a perdu de vue.

Il est revenu et a découvert que l’avion avait atterri sur la route. Lui et Baker ont aidé le pilote à pousser l’avion dans une allée.

« Le pilote a dit qu’il s’agissait d’une panne moteur complète », a déclaré Herzig. « Il a dit qu’il avait vu quelque chose sortir du moteur et lui trancher l’aile, et qu’il y avait du liquide partout. Il a dit qu’il s’envolait pour Castlegar.

Un communiqué de presse de la GRC de Salmo a décrit l’avion comme un avion monomoteur Lake Capithian de 1969 qui avait « subi une panne moteur catastrophique ».

Le pilote est indemne et Navigation Canada a été informée de l’incident.

La GRC n’a pas identifié le pilote dans son communiqué de presse, et ni Herzig ni Baker ne lui ont demandé son nom.

