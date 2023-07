Un pilote et son mari battus pour avoir torturé une aide de 10 ans, dérouté

Une pilote d’IndiGo et son mari, également membre du personnel de la compagnie aérienne, ont été battus par une foule à Dwarka à Delhi pour avoir prétendument employé une fille de 10 ans comme aide domestique et l’avoir torturée. Le pilote a été retiré de la liste par la compagnie aérienne, qui a déclaré qu’elle enquêtait sur la question, après que des vidéos de l’incident ont fait surface sur les réseaux sociaux.

Des images choquantes de l’endroit ont montré des gens giflant à plusieurs reprises la femme, toujours en uniforme de pilote. Elle est tirée par les cheveux et frappée simultanément par plusieurs femmes alors qu’elle appelle à l’aide. À un moment donné, elle commence à crier « désolé » mais l’agression continue.

Son mari est vu agressé séparément par un groupe d’hommes. Il essaie de venir au secours de sa femme alors que certaines personnes interviennent pour arrêter l’assaut de la foule. On entend un homme crier : « Elle va mourir ».

Selon des informations, le couple a embauché une fille de 10 ans pour les tâches ménagères il y a environ deux mois. Aujourd’hui, un proche de la jeune fille a repéré des marques de blessures sur ses bras et a informé la police. La jeune fille aurait été agressée, soupçonnée de vol.

Bientôt, les résidents locaux ont entendu parler d’allégations selon lesquelles le couple torturerait la fille et la battrait. Lorsqu’ils ont vu les marques de blessure sur les bras de la jeune fille et sous ses yeux, une foule s’est rassemblée et a attaqué le couple. Plus tard, la police est arrivée sur les lieux et a arrêté le couple. Un cas a été enregistré et une enquête plus approfondie est en cours.

L’emploi d’enfants comme domestiques est interdit en Inde, mais cette règle est violée à plusieurs reprises par beaucoup.

Officier de police supérieur de Dwarka, M Harsha Vardhan, ils ont également repéré des marques de brûlure sur les bras de la jeune fille. « Un examen médical a été effectué et l’enfant a également reçu des conseils. Sur la base de sa déclaration, nous avons enregistré une plainte en vertu de sections strictes du Code pénal indien, de la loi sur le travail des enfants (interdiction et réglementation) et de la loi sur la justice pour mineurs (soins et protection des enfants).