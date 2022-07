Un pilote émet une lueur rouge mystérieuse au-dessus de l’Atlantique “comme le portail Stranger Things”

Les photos d’EERIE ont capturé des clichés d’une mystérieuse lueur rouge au-dessus de l’océan Atlantique.

La teinte écarlate aurait été cassée la semaine dernière par un pilote ébloui qui a déclaré n’avoir “jamais rien vu de tel”.

La mystérieuse lueur rouge a été capturée par un pilote survolant l’océan Atlantique Crédit : Reddit

Les fans de science-fiction l’ont comparé à l’univers alternatif de Stranger Things Crédit : Netflix

L’image, publiée sur Reddit, a rapidement engendré une frénésie de théories et de commentaires de fans de science-fiction perplexes qui ont établi des comparaisons avec l’émission à succès de Netflix, Stanger Things.

Plusieurs utilisateurs ont déclaré que cela ressemblait à la dimension alternative terrifiante de l’émission – qui enveloppe le ciel de lumière rouge.

En particulier, il l’a comparé au portail au fond du lac Lovers – comme on le voit dans la saison 4.

Un utilisateur a écrit: “Dustin essaie d’ouvrir un portail à l’envers – c’est littéralement une porte d’eau”, se référant à l’une des scènes.

Alors qu’un autre fan de la fin du monde a plaisanté: “Ne vous inquiétez pas, ce sont juste les fosses de l’enfer qui vous regardent.”

Mais à la grande consternation des amateurs d’OVNI, l’explication de la lueur rouge était légèrement anti-climatique.

La lueur fascinante provenait en fait d’un bateau de pêche balaou.

Les pêcheurs utilisent normalement des centaines de lumières LED sur les périmètres de leur bateau pour attirer les poissons, leur permettant d’être facilement ramassés dans les filets.

Selon les experts, des lumières sont placées sous l’eau qui réfléchissent les particules et agissent comme des appâts.

On dit que la technique est utilisée dans certaines parties de l’Atlantique près de l’île des Bermudes où se trouve le balaou de l’Atlantique.

La semaine dernière, une mère était convaincue qu’elle voyait quelque chose de l’émission à succès lorsqu’elle a capturé une superbe illumination rose dans le ciel nocturne.

Tammy Szumowski, de Victoria, en Australie, a raconté comment elle était tellement intriguée par la brume rose qu’elle a rapidement sauté dans sa voiture pour en trouver la source.

Elle a été alertée par l’affichage fluorescent lorsque sa mère l’a appelée pour lui demander si elle avait vu “cette étrange lumière rose dans le ciel”.

La mère a déclaré à Daily Mail Australia: “Nous avons eu autant de commentaires, disant est-ce un astéroïde ou une comète, est-ce le monde à l’envers de l’émission télévisée Stranger Things, est-ce des extraterrestres?

“C’était très bizarre et nous n’avions aucune idée de ce que c’était.

“J’ai rappelé ma mère quand nous avons arrêté la voiture chez mon oncle et que nous sommes sortis pour prendre des photos, et mon père disait qu’il ferait mieux de se dépêcher et de finir son dîner alors que le monde se termine.”