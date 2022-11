Un pilote du Grand Victoria prend son envol pour apporter une pizza à Burning Man

L’un des pilotes les plus récents du Victoria Flying Club a réussi à rayer une expérience que très peu de pilotes, quel que soit leur niveau d’expérience, peuvent dire avoir vécue : livrer une pizza au festival Burning Man par avion.

Brandon Baker a réalisé l’exploit en assistant au festival, qui s’est déroulé du 28 août au 5 septembre cette année. Il aidait à construire l’un des camps de Black Rock City – une ville temporaire établie chaque année dans le désert du Nevada pour le festival, accueillant des dizaines de milliers de personnes avant de disparaître sans laisser de trace jusqu’à l’année suivante.

“Étant un ingénieur et un type créatif, j’ai toujours été intéressé par la construction de choses, et cette ville est construite à partir de rien en une semaine ou deux, alors j’ai été invité à descendre et à aider à trouver une solution solaire pour notre camp, », a déclaré Boulanger.

L’occasion pour Baker de prendre son envol s’est présentée lorsqu’il a rencontré plusieurs autres pilotes privés au festival, dont l’un avait un avion qu’il était prêt à louer. Heureusement, Baker avait décidé d’emporter ses papiers de licence et son journal de bord avec lui au festival au cas où une opportunité de voler se présenterait.

Il a loué l’avion pour 20 heures de vol et a passé une grande partie de ces visites touristiques de l’immense ville de tentes et de camping-cars à partir de l’aéroport temporaire de terre battue connu sous le nom de 88NV. Lors d’un voyage de ravitaillement en carburant à l’aéroport voisin de Derby Field, Baker est tombé sur un menu pour une pizzeria, et l’idée d’une livraison de pizzas par avion pour ses nouveaux amis est née.

« L’entreprise de pizzas a pu nous apporter 10 pizzas à l’aéroport, même si elles ne livrent généralement pas à l’aéroport, mais c’était 10 pizzas et ça allait brûler, alors ils ont pensé que c’était plutôt cool et fait une exception pour nous », a-t-il déclaré. “Nous avons fourré toutes les pizzas à l’arrière de l’avion… et les avons partagées entre notre camp, The Empress, et le camp de notre ami, Reverbia.”

Au-delà de la pizza surprise – et de l’opportunité d’une douche bien méritée à l’aéroport – Baker a déclaré que le simple fait d’avoir la possibilité de voler d’un aéroport très unique moins d’un an après avoir commencé à apprendre à voler est quelque chose qui restera avec lui pour un long moment.

Il a déclaré que le défi unique de voler dans un aéroport très fréquenté avec moins de ressources de contrôle du trafic aérien qu’un petit aéroport typique, et qui a une piste en terre et de fréquentes tempêtes de poussière, lui a permis d’en apprendre beaucoup sur le vol. Avoir la possibilité de pratiquer des exercices d’atterrissage d’urgence dans un environnement où il pouvait atterrir à peu près n’importe où si quelque chose tournait vraiment mal n’était que la cerise sur le gâteau.

« Je suis tellement content d’avoir eu cette opportunité. Cela m’a donné une expérience que je n’aurais probablement jamais vécue autrement, et j’ai rencontré des amis que je rencontrerai probablement pour voler dans d’autres endroits… j’espère que des amis pour la vie se sont créés dans cette expérience.

@JSamanski

justin.samanski-langille@goldstreamgazette.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

NourritureGrand Victoria