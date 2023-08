Un pilote d’hélicoptère russe a fait défection en Ukraine avec son avion et une cargaison de pièces de rechange pour avions de combat, a-t-on révélé.

Le pilote anonyme a fait atterrir son hélicoptère Mi-8 AMTSh sur une base aérienne ukrainienne dans la région de Kharkiv avant de se rendre aux troupes ukrainiennes plus tôt cette semaine, a déclaré Ukrainskaya Pravda, citant des sources de renseignement.

Le pilote a cédé le contrôle de l’avion et de sa précieuse cargaison – des pièces pour les avions de combat Su-27 et Su-30 de l’ère soviétique – après que des agents des services de renseignement ukrainiens auraient pu extraire sa famille de Russie et les évacuer vers l’Ukraine pour éviter des représailles.

Deux autres membres de l’armée de l’air russe à bord de l’hélicoptère ont refusé de se rendre et ont été abattus par les troupes ukrainiennes. Pravda ukrainienne signalé.

Un hélicoptère militaire Mi-8 survole Saint-Pétersbourg lors du Sommet Russie-Afrique, à Saint-Pétersbourg, en Russie, le vendredi 28 juillet 2023.

L’avion de combat russe Su-30 est photographié. L’hélicoptère transportait des pièces pour les avions Su-27 et Su-30 lorsque le pilote a fait défection.

Des chasseurs à réaction Su-27 sont représentés. L’hélicoptère transportait des pièces pour les avions Su-27 et Su-30 lorsque le pilote a fait défection.

Les reporters de guerre russes ont initialement affirmé que leur hélicoptère s’était posé en Ukraine par accident après que ses pilotes aient été désorientés, aient perdu la navigation et aient dévié de leur trajectoire.

Mais des sources ukrainiennes ont rétorqué que la base aérienne était située loin de la ligne de front et que l’hélicoptère volait à basse altitude, suggérant que les pilotes auraient pu naviguer en utilisant des repères évidents.

Le journaliste de guerre pro-ukrainien Yuriy Butusov a déclaré que la décision du pilote de faire défection en Ukraine avec son avion constituait « la première reddition consciente d’un tel équipement par la Fédération de Russie ».

Le porte-parole des renseignements militaires ukrainiens, Andriy Yusov, a annoncé plus tard sur l’application de messagerie Telegram que la reddition par le pilote russe de son avion et de sa cargaison était le point culminant d’une opération de renseignement de six mois.

L’équipage de l’hélicoptère avait été chargé de transporter les pièces entre deux bases aériennes russes, offrant ainsi au pilote la couverture nécessaire pour s’échapper.

Les images publiées par Ukrainskaya Pravda montrent l’hélicoptère Mi-8 dans un champ, ainsi qu’une partie de sa cargaison, notamment des composants électroniques utilisés dans les moteurs et autres systèmes électriques.

La nouvelle de la défection du pilote russe est arrivée alors que les services de renseignement ukrainiens ont annoncé avoir détruit un système clé de défense antimissile sol-air russe S-400 en Crimée occupée.

Si cela se confirmait, ce serait un nouveau coup embarrassant pour Moscou, alors que l’Ukraine cible de plus en plus les actifs russes loin derrière la ligne de front, dans le sud et l’est de l’Ukraine.

L’agence a affirmé sur sa chaîne officielle Telegram que la Russie dispose d’un « nombre limité » de systèmes sophistiqués et que la perte « est un coup douloureux ». Les responsables de Moscou n’ont fait aucun commentaire dans l’immédiat.

Les missiles à longue portée S-400 sont capables de frapper des avions ennemis et sont considérés comme l’un des meilleurs systèmes de ce type disponibles. Ils ont une portée de 250 milles et peuvent engager simultanément plusieurs cibles.

Des images incroyables de la frappe prises par un drone ont ensuite été partagées sur les réseaux sociaux.

Un système de défense aérienne russe est détruit en Crimée occupée, selon des responsables ukrainiens

Quatre véhicules du système de défense aérienne russe S-400

« À la suite de l’explosion, l’installation elle-même, les missiles et le personnel qui y était installé ont été complètement détruits », a déclaré le responsable ukrainien Anton Gerashchenko.

Des sources russes soupçonnent que l’explosion a été provoquée par un missile Storm Shadow fourni à l’Ukraine par la Grande-Bretagne et la France.

La chaîne russe Telegram, Military Informant, a déclaré : « L’ennemi a publié ce matin des images d’une frappe contre un système de défense aérienne S-400 dans la région d’Olenevka en Crimée.

« Ce qui a été touché est actuellement inconnu, mais il s’agit probablement d’un missile de croisière Storm Shadow.

«En outre, un drone de reconnaissance ukrainien était suspendu sans entrave directement au-dessus des positions du système de défense aérienne, exerçant un contrôle objectif.

« De tels incidents soulèvent des questions légitimes sur la qualité de la couverture de défense aérienne dans l’une des régions de Russie les plus « dangereuses pour les missiles ».