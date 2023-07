Un pilote d’hélicoptère de l’Alberta tué dans un accident près d’incendies de forêt

Un pilote d’hélicoptère qui aidait à lutter contre les incendies dans le nord de l’Alberta a été tué dans un accident mercredi.

Un signal de radiobalise de localisation d’urgence a été reçu vers 18 h 30 ce jour-là en provenance d’une zone marécageuse près du lac Haig, dans la région de Peace River, a indiqué le Bureau de la sécurité des transports à La Presse canadienne.

L’agence a déclaré qu’une personne se trouvait à bord de l’avion Bell 205A, mais n’a pas initialement confirmé le décès.

La GRC a confirmé à CTV News Edmonton qu’un homme de 41 ans de Whitecourt, en Alberta, est décédé des suites des blessures qu’il a subies dans l’accident.

Les enquêteurs du BST devaient arriver sur les lieux plus tard jeudi, selon un porte-parole.

« Au nom de tous les Albertains, je veux offrir nos condoléances à la famille, aux amis et à tous ceux qui les ont connus », a déclaré la première ministre Danielle Smith sur les réseaux sociaux jeudi matin.

« Du fond du cœur, je tiens à remercier les hommes et les femmes courageux qui travaillent chaque jour pour assurer la sécurité de notre province en première ligne. Cette perte tragique nous rappelle comment ils ont risqué leur vie pour assurer notre sécurité à tous.

Son ministre des Forêts et des Parcs, Todd Loewen, a ajouté : « Voir une vie écourtée dans ces circonstances est incroyablement déchirant et le gouvernement de l’Alberta est extrêmement reconnaissant envers ceux qui continuent de protéger nos communautés de ces incendies dévastateurs. Nous continuerons à faire tout ce que nous pouvons pour protéger et soutenir les équipes d’intervention en cas d’incendie.

L’hélicoptère était exploité par Valhalla Helicopters, basé à West Kelowna, en Colombie-Britannique, selon le BST.

La société a refusé de commenter La Presse canadienne.

Jeudi matin, il y avait 117 feux de forêt actifs en Alberta, dont 17 étaient considérés comme hors de contrôle.



Avec des fichiers de La Presse Canadienne