Un pilote des Snowbirds indemne après l’écrasement d’un avion dans le nord de la Colombie-Britannique

Un pilote des Snowbirds est sorti indemne d’un rare accident d’avion lors d’un spectacle aérien mardi 2 août après-midi, après que son avion s’est écrasé dans un aéroport du nord-est de la Colombie-Britannique.

Ils décollaient de l’aéroport régional de North Peace peu après midi lorsque leur avion s’est écrasé et s’est écrasé, selon un communiqué de la société locale du spectacle aérien.

“Malgré toutes les précautions de sécurité qui sont prises, des incidents se produisent et c’est déchirant dans le monde des spectacles aériens”, a déclaré la Fort St. John International Air Show Society dans un message sur Facebook.

Un porte-parole des Forces armées canadiennes a déclaré à Black Press Media que le pilote avait pu faire atterrir l’avion (un Canadair CT-114 Tutor) sur l’aérodrome, mais qu’il avait subi des dommages au cours du processus.

Ils ont déclaré que le pilote n’avait subi aucune blessure physique et qu’il était examiné par le personnel médical. La cause de l’accident fait l’objet d’une enquête et les Forces armées canadiennes ont déclaré qu’il était trop tôt pour dire quel impact l’incident pourrait avoir sur les futures performances des Snowbirds.

La ville de Fort St. John a également signalé l’accident sur Facebook, notant que la police, les pompiers et les ambulanciers paramédicaux avaient été appelés à l’aéroport pour un “incident d’aviation”, qui avait provoqué un incendie. Le service d’incendie de l’aéroport l’a éteint avant l’arrivée des pompiers locaux.

La ville n’a également signalé aucune blessure connue, mais a demandé aux gens d’éviter la zone.

La Fort St. John International Air Show Society a organisé un spectacle aérien dans la région les 30 et 31 juillet, mais il n’est pas clair si le vol de mardi faisait partie d’un événement, d’un entraînement ou autre.

Plus à venir.

