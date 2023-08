Un pilote de montgolfière avec de la cocaïne dans son système a commis une erreur qui a causé un accident mortel, selon le NTSB

ALBUQUERQUE, NM (AP) – Une erreur commise par un pilote de montgolfière qui avait des drogues, y compris de la cocaïne dans son système, a provoqué un accident en 2021 au Nouveau-Mexique qui a tué les cinq personnes à bord, ont déterminé les enquêteurs.

Le National Transportation Safety Board a déclaré dans son rapport final publié cette semaine que le pilote Nicholas Meleski n’avait pas maintenu une distance suffisante par rapport aux lignes électriques tout en essayant d’atterrir. Il a heurté les lignes électriques et s’est écrasé dans une intersection très fréquentée. Le rapport indique que les enquêteurs n’ont trouvé aucune preuve de dysfonctionnements ou de pannes mécaniques.

Les quantités de cocaïne et de marijuana trouvées dans son système suggèrent une « consommation récente » qui aurait probablement eu des « effets néfastes » qui ont contribué à l’accident du 26 juin 2021, selon le rapport.

La famille de Meleski a déclaré à la station d’Albuquerque KOB-TV dans un communiqué que leurs pensées vont aux familles des passagers : Mary Martinez, son mari Martin et leurs amis Susan et John Montoya.

« Nous ne pouvons pas exprimer la profondeur de notre chagrin et de notre tristesse pour la douleur que cet accident a causée », indique le communiqué.

Des témoins ont également déclaré aux enquêteurs que l’enveloppe du ballon s’était séparée de la nacelle après avoir heurté les lignes électriques et s’était envolée. Il a été retrouvé au sud du lieu du crash.

Martin Martinez a travaillé comme officier de police, d’abord pour la ville d’Albuquerque et plus tard pour son système scolaire public. Mary Martinez, mère de deux enfants, est connue pour son amour d’aider les gens. Susan Montoya était directrice d’école adjointe et son mari travaillait avec des élèves en éducation spécialisée.

Les responsables fédéraux ont déclaré que l’accident de ballon était le plus meurtrier de l’histoire du Nouveau-Mexique et le deuxième plus meurtrier aux États-Unis depuis 2016. Albuquerque abrite une fête internationale annuelle des ballons qui attire des centaines de pilotes et des dizaines de milliers de spectateurs chaque octobre.

Presse associée, La presse associée