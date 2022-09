Un pilote de ligne gronde un passager pour avoir répandu des nus AirDropped

Un pilote de Southwest Airlines a été capturé dans une vidéo TikTok menaçant d’annuler un vol si un passager n’arrêtait pas d’envoyer des photos nues non sollicitées à d’autres passagers.

L’incident, impliquant le service de transfert de fichiers AirDrop d’Apple, s’est produit lors d’un vol fin août entre l’aéroport William P. Hobby de Houston et Cabo San Lucas, au Mexique.

“Donc, voici le marché, si cela continue pendant que nous sommes au sol, je vais devoir reculer jusqu’à la porte, tout le monde va devoir descendre, nous allons devoir impliquer la sécurité et .. . les vacances vont être gâchées », peut-on entendre le pilote dire aux passagers par l’interphone de l’avion.

La vidéo, qui a été vue plus de 3 millions de fois sur TikTok, a été enregistrée et publiée par Teighlor Marsalis. Elle Raconté CNN, elle venait de monter à bord de l’avion lorsqu’elle a reçu une notification de partage de fichier sur AirDrop, qui permet aux propriétaires d’iPhone de partager des fichiers, des photos, des vidéos et des liens avec d’autres iPhones à proximité.

Marsalis a déclaré qu’elle avait refusé le dossier mais que deux femmes à proximité qui l’avaient accepté lui avaient montré l’image.

“C’était un homme nu qui s’était AirDropped à tout le monde”, a-t-elle déclaré.

Marsalis a déclaré qu’elle avait commencé à enregistrer sa vidéo après qu’un autre passager ait alerté un agent de bord, qui s’est ensuite rendu dans le cockpit pour alerter le pilote. Après que les préposés aient vérifié les passagers et effectué des présentations sur la sécurité, le vol a décollé, a-t-elle déclaré.

Le cyberflashing, la pratique consistant à envoyer des photos non sollicitées et explicites à des inconnus à proximité, cible de manière disproportionnée les jeunes femmes. Plus de la moitié des femmes âgées de 18 à 29 ans ont reçu des images non sollicitées, selon une enquête de 2017 par le Pew Research Center.

Southwest Airlines a déclaré qu’elle ne pouvait pas confirmer l’authenticité de la vidéo, mais a déclaré qu’elle considérait le confort des passagers comme une préoccupation majeure.

“La sûreté, la sécurité et le bien-être des clients et des employés sont la priorité absolue de l’équipe de Southwest à tout moment. Lorsqu’ils sont informés d’un problème potentiel, nos employés traitent les problèmes pour améliorer le confort de ceux qui voyagent avec nous”, a déclaré Southwest Airlines dans un communiqué.