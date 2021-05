Un pilote de l’armée de l’air française allègue qu’il était lié à une cible de tir dans le cadre d’un rituel déchiqueté

Un pilote de l’armée de l’air française a déposé une plainte pénale alléguant que, dans le cadre d’un rituel de bizutage, il était attaché à une cible sur un champ de tir alors que des avions de combat volaient au-dessus de sa tête et tiraient des munitions, a déclaré samedi son avocat à Reuters. La plainte n’a identifié aucune des personnes présumées avoir effectué le bizutage, ni indiqué combien d’entre elles étaient impliquées. Reuters n’a pas été en mesure d’établir de manière indépendante l’identité des responsables de l’incident. Le colonel Stéphane Spet, porte-parole de l’armée de l’air française, a déclaré qu’une enquête interne avait été ordonnée par le commandement de l’armée de l’air et que les responsables avaient été punis. La punition la plus sévère était une restriction aux casernes, a déclaré Spet. Il n’a pas dit combien de personnes avaient reçu cette punition, ni pendant combien de jours. Spet a déclaré que la sécurité du pilote n’était jamais en danger.

Le pilote a déclaré dans la plainte, qui a été vue par Reuters, que le bizutage s’est produit en mars 2019, peu de temps après son arrivée à une unité de combat de combat sur la base aérienne de Solenzara sur l’île méditerranéenne française de Corse.

Le pilote avait un capuchon sur la tête et a été forcé à l’arrière d’une camionnette par plusieurs collègues qui l’ont conduit au champ de tir, selon la plainte.

Des photos, incluses dans la plainte, montraient un homme en treillis militaire, les jambes et les mains liées, attaché à la cible du champ de tir avec des sangles en nylon robustes.

Une séquence vidéo, citée dans la plainte et fournie à Reuters par l’avocat du pilote, Frédéric Berna, montrait également des avions de combat effectuant plusieurs passages bas à proximité.

La plainte allègue que, lors de certains de ces passages, le pilote attaché à la cible pouvait entendre le bruit de munitions réelles tirées de l’avion.

Spet n’a pas contesté l’authenticité des images, mais il a déclaré qu’elles avaient donné l’impression erronée que l’avion dirigeait le feu sur le pilote qui était attaché à la cible.

Il a dit que les tirs entendus par le pilote provenaient d’aéronefs qui participaient à un exercice d’entraînement à un endroit différent et que la munition la plus proche de lui était à environ un kilomètre (0,6 mille).

Berna a déclaré que son client ne voulait pas que son nom soit divulgué publiquement en raison de problèmes de confidentialité. Reuters a vu le nom du pilote dans la plainte.

Berna a déclaré que les photos et les séquences vidéo citées dans la plainte avaient été filmées par des membres du service présents et que les images avaient ensuite été partagées dans une discussion de groupe WhatsApp. Les membres du groupe de discussion ont ensuite partagé les images avec le pilote déposant la plainte, a déclaré l’avocat.

Interrogé sur la raison pour laquelle son client a attendu jusqu’à présent pour déposer sa plainte, Berna a déclaré que le pilote avait initialement nié la gravité de ce qu’il avait vécu et ne voulait pas défier les autorités militaires.

Il a soulevé la question avec ses supérieurs à la fin de 2020, a déclaré l’avocat et a décidé de déposer une plainte pénale lorsqu’il estimait que l’armée ne répondait pas de manière adéquate.

Spet a déclaré que le commandement de l’armée de l’air avait été informé de l’incident en janvier de cette année et avait ordonné une enquête interne.

« Les pilotes responsables de cette mise en scène ont été sévèrement punis en avril 2021, avec des mesures allant jusqu’à la restriction des casernes », a déclaré Spet.

Berna a déclaré que ni lui ni son client n’avaient connaissance d’une quelconque sanction infligée au personnel de service à la suite de l’incident.

Dans une déclaration distincte, l’armée de l’air a déclaré qu’elle condamnait toute action portant atteinte au bien-être physique ou mental de son personnel et qu’elle coopérerait à toute enquête criminelle.

Une porte-parole de la base de Solenzara a renvoyé Reuters à la déclaration de l’armée de l’air.

La plainte a été déposée auprès du parquet de la ville de Marseille le 5 mai, selon Berna. L’avocat a déclaré que son client était toujours dans l’armée de l’air et servait comme pilote mais n’était plus pilote de combat.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici