Un pilote de l’armée de l’air de Pennsylvanie tué pendant la Seconde Guerre mondiale a été retrouvé, selon les autorités

Un pilote de l’armée de l’air de Pennsylvanie tué pendant la Seconde Guerre mondiale a été retrouvé près de huit décennies plus tard, ont déclaré les autorités militaires.

La Defense POW / MIA Accounting Agency a déclaré la semaine dernière que le sous-lieutenant James Litherland, 25 ans, de South Williamsport avait été pris en compte en mars.

En février 1944, Litherland copilotait un B-17F Flying Fortress qui fut touché par des tirs antiaériens après un bombardement sur un site de fusées V-2 allemand à Bois-Coquerel, en France. Trois aviateurs ont été parachutés en lieu sûr, mais Litherland et six autres membres d’équipage étaient toujours à bord lorsque l’avion s’est écrasé près de Le Translay, en France, ont annoncé les autorités.

Six ensembles de restes ont été récupérés près du site de l’accident, mais seulement cinq ont été identifiés. En 2018, plus de matériel a été récupéré sur le site de l’accident et les restes inconnus ont été exhumés d’un cimetière en France. Des analyses dentaires et anthropologiques et des preuves ADN ont été utilisées pour identifier les restes comme étant ceux de Litherland, ont déclaré des responsables.

La fille de Litherland, Suzanne Walker, a qualifié les efforts pour identifier sa dépouille de « incroyables », a rapporté PennLive.com. Née le jour de l’accident – « J’imagine le chagrin de ma mère » – Walker a déclaré qu’elle avait appris que l’équipe de récupération avait utilisé Google Maps pour localiser le site de l’accident et avait creusé à la main pour trouver les restes, qui comprenaient l’une de ses plaques d’identité. elle a maintenant.

« Ce fut la plus grande surprise », a-t-elle déclaré. « Je ne m’y attendais pas. »

Walker a dit qu’elle avait peu de souvenirs sur son père et espère que quelqu’un se présentera avec des photos ou d’autres objets. Grâce à ses recherches, elle a appris qu’il était un amateur de plein air et a construit avec des amis une glissade de toboggan sur le flanc de la montagne près de chez eux.

Elle pense à « ce qu’il a pu être ». Il serait désormais arrière-grand-père.

Litherland sera inhumé à Williamsport. Walker a déclaré qu’elle avait eu l’opportunité de faire enterrer son père en France mais « voulait qu’il soit avec sa famille ». Son père et son grand-père sont enterrés au cimetière de Wildwood, où se trouve une pierre tombale pour lui, a-t-elle déclaré.

Le nom de Literland est enregistré sur les tablettes des disparus au cimetière américain des Ardennes à Neupré, en Belgique, avec d’autres encore portés disparus de la Seconde Guerre mondiale. Les autorités militaires disent qu’une rosette sera placée à côté de son nom pour indiquer qu’il a été retrouvé.

Williamsport, Pennsylvanie, The Associated Press