Un pilote de la Seconde Guerre mondiale inhumé 80 ans plus tard | Actualités, Sports, Emplois

BRIDGEPORT — Quatre-vingts ans après que Charles George Reynolds, originaire de Bridgeport, ait donné sa vie au service de son pays, sa dépouille est revenue chez elle.

Reynolds était 1er lieutenant et pilote dans l’US Army Air Corps pendant la Seconde Guerre mondiale, et il a été déclaré disparu au combat en novembre 1943.

L’agence comptable de la Défense POW/MIA a récemment identifié sa dépouille, et huit décennies après sa disparition, Reynolds a été enterré chez lui samedi, enterré avec ses parents. Ses funérailles ont eu lieu à la maison funéraire Wilson avec l’inhumation au cimetière Weeks à Bridgeport.

Charles Marty, le neveu de Reynolds, a partagé des histoires de famille lors du service. Il a dit que Reynolds aimait être pilote.

« C’est ce qu’il a toujours voulu faire » dit Marty.

Marty a déclaré que Reynolds aimait également jouer au basket-ball au lycée et à l’université. Reynolds est diplômé de la Bridgeport High School en 1937 et a obtenu un diplôme en arts libéraux au Washington et au Jefferson College.

« C’était une star du basket. … Il mesurait 6 pieds 2 1/2, il a donc dû s’entraîner à s’affaler pour passer l’examen physique de son pilote », dit Marty.

Reynolds a disparu au combat avant la naissance de Marty, mais Marty a déclaré que les histoires de famille sur l’ancien combattant perduraient.

«J’aurais aimé pouvoir le connaître. C’était un gars tellement sympa et drôle aussi. Dans son annuaire de lycée, il a indiqué que son passe-temps était le basket-ball et que son ambition était de devenir juge dans un concours de beauté. dit Marty.

Marty s’est dit étonné du soutien qu’il a reçu de la communauté.

« La communauté a vraiment adopté cette initiative et cela montre que les gens se soucient vraiment de nos anciens combattants. C’est vraiment touchant. Je ne pourrais pas être plus reconnaissant pour l’effusion d’amour et de soutien », il a dit.

Au cours de ses études à Washington et au Jefferson College, Reynolds était membre de la Fraternité Phi Kappa Psi. Deux étudiants actuels et membres de la fraternité ont assisté aux funérailles pour honorer la mémoire de Reynolds.

Le président du POW/MIA du département de l’Ohio, Ralph Reynolds, a également assisté au service et a pris la parole sur le podium.

« C’est un grand honneur d’être ici aujourd’hui pour célébrer et honorer le retour d’un héros américain. …Aujourd’hui, nous honorons le 1er lieutenant Reynolds pour son service rendu à notre pays et pour avoir consenti le sacrifice ultime en protégeant nos libertés et libertés », il a dit.

« L’héritage du premier lieutenant Reynolds ne s’arrête pas là aujourd’hui. Son héritage se poursuivra alors que nous éduquons et enseignons à nos jeunes et à nos communautés la question des prisonniers de guerre et des disparus au combat et que nous continuons à exiger que nos disparus rendent des comptes pour les ramener à la maison et leur enseigner l’importance du sacrifice ultime. Nous n’oublierons jamais, » » dit Reynolds.

Reynolds a également présenté une plaque d’honneur au nom des anciens combattants des guerres étrangères du département de l’Ohio ainsi qu’une plaque du poste 330 de l’American Legion à Wapakoneta, Ohio.

Le personnel du Tri-State Military Veterans Museum à Belmont a assisté au service et a déclaré son intention de placer le nom et la photo de Reynolds sur le mur des héros honorés pour toujours à l’extérieur du musée.

L’uniforme d’un pilote de la Seconde Guerre mondiale a été exposé dans un cercueil ouvert à la mémoire de Reynolds.

La patrouille routière de l’État de l’Ohio et plusieurs services locaux de police, d’incendie et de shérif ont assisté aux services et escorté le cortège. Le poste 336 des American Legion Riders de Flushing a également escorté le cortège à moto.

Lors du cortège funèbre jusqu’au cimetière, les habitants du quartier sont sortis pour le regarder passer et certains ont agité des drapeaux, salué ou se sont tenus la main sur le cœur.

Les membres actuels de l’armée ont assisté au service funéraire et ont effectué la salve de 21 coups d’artillerie et « Robinets » sur un clairon.

Au cimetière, Reynolds a été enterré dans une tombe à côté de ses parents, John et Mary Reynolds. Ses parents ont acheté le terrain il y a plusieurs décennies et y ont placé un marqueur à la mémoire de leur fils.

Jason Wilson, directeur général des pompes funèbres, a déclaré qu’un avion B-25 était censé survoler le cimetière pendant l’inhumation, mais que le temps était trop nuageux.

Reynolds avait 24 ans lorsqu’il a été porté disparu au combat. À l’époque, il servait sur le théâtre du sud-ouest du Pacifique avec le 498e Escadron de bombardement, 345e Groupe de bombardement. Le 27 novembre 1943, il était membre de l’équipage à bord d’un B-25D Mitchell lorsque celui-ci ne revint pas d’une mission de bombardement à Wewak, en Nouvelle-Guinée. Le pilote a été contraint d’effectuer un atterrissage d’urgence dans la lagune de Karau, dans les lacs Murik, après que l’avion ait subi d’importants dégâts causés par les tirs antiaériens ennemis. L’ensemble de l’équipage était répertorié comme MIA.

Les restes de Reynolds ont été retrouvés après la guerre et ont été enterrés en tant que soldat inconnu au cimetière militaire américain de Manille, aux Philippines.







Les dernières nouvelles du jour et bien plus encore dans votre boîte de réception