Un pilote de F1 livide après un horrible accident proche de l’appel

Pierre Gasly était furieux après avoir évité de justesse une collision désagréable avec un véhicule de dépannage lors du Grand Prix du Japon

Le pilote français de Formule 1 Pierre Gasly a explosé dimanche à la FIA, l’autorité mondiale du sport automobile, après avoir failli heurter un véhicule de dépannage sur la piste du circuit de Suzuka lors du Grand Prix du Japon.

Avec sa visibilité limitée en raison des précipitations, Gasly a dépassé la grue qui avait été déployée pour récupérer la voiture de Carlos Sainz et a immédiatement pris la radio pour exprimer ses inquiétudes.

“Mon Dieu, qu’est-ce que… qu’est-ce que… qu’est-ce que c’est que ce tracteur ? C’est quoi ce tracteur sur piste ? a demandé Gasy.

“C’est inacceptable! Rappelez-vous arrivé? Je ne peux pas croire ça, “ il ajouta. “Nous ne voulons plus jamais voir une grue sur la piste.”

Pierre Gasly n’est pas fâché à cause du crash ou du panneau publicitaire. Il est en colère parce qu’il aurait pu se BLESSER GRAVEMENT. Pourquoi les commentateurs ne parlent-ils pas de cette folie du contrôle de la course ??? pic.twitter.com/gjY5swvSSg — deni (@fiagirly) 9 octobre 2022

L’incident a immédiatement rappelé à Gasly et à d’autres des souvenirs du même Grand Prix en 2014.

Après être entré en collision avec un véhicule de dépannage dans des conditions humides, Jules Bianchi a subi de graves lésions cérébrales et est décédé un an plus tard des suites de ses blessures.

“C’est totalement inacceptable” a déclaré le patron de Red Bull, Christian Horner.

“Nous avons perdu Jules Bianchi ici et cela ne devrait jamais arriver, il doit donc y avoir une enquête complète sur les raisons, car cela n’aurait évidemment pas dû l’être.”

« Je pense que nous avons eu de la chance. C’est inimaginable quand on voit quelque chose comme ça. Heureusement, tous les pilotes sont en un seul morceau », Horner a ajouté.

Réagissant à l’incident, la FIA a déclaré que le drapeau rouge avait déjà été émis lorsque la voiture de sécurité est entrée en piste.

Gasly a ensuite reçu l’ordre d’aller voir les stewards pour conduite trop rapide dans des conditions de drapeau rouge et a été filmé en train de protester auprès de son équipe : « J’aurais pu me suicider, pourquoi y a-t-il un tracteur là-bas ? »

Il n’était pas le seul conducteur surpris de voir le véhicule sur la piste.

Sebastian Vettel d’Aston Martin a également pris la radio après avoir dépassé la grue et a déclaré : « La prochaine fois, ils devraient nous informer s’il y a un putain de tracteur sur la route.

« Je sais qu’on est sous Safety Car, mais dans le virage 12, il y a ça… »



“Je pense que nous devons discuter d’un tracteur sur la bonne voie. On peut faire court : ça ne doit pas arriver, les gars », demanda Vettel.

Wtf. Comment est-ce arrivé!? Nous avons perdu une vie dans cette situation il y a des années. Nous risquons nos vies, surtout dans des conditions comme celle-ci. Nous voulons faire la course. Mais cela… Inacceptable. – Lando Norris (@LandoNorris) 9 octobre 2022

Lando Norris était l’un des plus grands critiques de la débâcle. “Wtf. Comment est-ce arrivé !? il a écrit sur Twitter.

« Nous avons perdu une vie dans cette situation il y a des années. Nous risquons nos vies, surtout dans des conditions comme celle-ci. Nous voulons faire la course. Mais cela… Inacceptable.

Après sa victoire dans la course, le champion en titre Max Verstappen a décroché le titre de champion du monde pour la deuxième année consécutive.