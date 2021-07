Un pilote de drone australien sauve un homme du féroce requin Mako

Les requins sont connus pour être des prédateurs hautement qualifiés qui ont la capacité de se faufiler sur leurs proies et de les tuer sans pitié. Les êtres humains ne sont pas à la hauteur de leurs compétences exceptionnelles. Cependant, certaines personnes ont encore réussi à survivre à une attaque de requin grâce à leurs compétences uniques. Le pilote de drone amateur Matt Wood était assis sur son balcon à Bondi Beach en Australie lorsqu’il a aperçu un nageur au milieu de l’océan essayant d’éloigner un requin mako agressif à l’aide d’un fusil à harpon.

Plus tard, le pilote du drone a déclaré dans une interview au Daily Mail : « J’ai tout de suite repéré le requin. En me rapprochant, j’ai pu voir qu’il tournait également autour du plongeur dans l’eau. Le plongeur repoussait le requin et le poussait avec son fusil à harpon. Le requin s’en est ensuite pris à son flotteur qui est attaché au plongeur. Il le chargeait et essayait de le mordre, le secouant. »

Voici la vidéo :

Plus tard, Woods et sa petite amie ont informé le sauveteur local de la situation. Woods a continué à maintenir la position du drone pour surveiller la situation du nageur. Les images en direct aident le sauveteur à localiser le nageur.

Selon des sources, le sauveteur a mis 30 minutes pour nettoyer la zone et atteindre le spot en jet ski pour effrayer les requins. Le plongeur a semblé pouvoir s’agripper aux rochers et au récif et les sauveteurs ont pu l’extraire, a rapporté Petapixel.

Une expérience horrible similaire a récemment été partagée par une femme de 19 ans, Paige Winter, dans l’émission SharkFest du National Geographic. L’incident a eu lieu en juin 2019 alors que Winter profitait d’une excursion à la plage avec sa famille un dimanche matin. La famille s’était rendue sur la plage de Fort Macon en Caroline du Nord, sur la côte est des États-Unis. Elle jouait dans des eaux peu profondes, à environ 50 mètres du rivage, avec sa sœur aînée et son meilleur ami Kale lorsqu’elle a marché sur quelque chose.

Elle sentit alors quelque chose lui agripper la cheville. Au début, elle pensait que son père faisait une farce, mais elle s’est vite rendu compte qu’un requin bouledogue essayait de la traîner. Effrayée, elle a appelé son père mais en quelques secondes, elle était déjà sous l’eau. Alors que le requin se mordait la jambe, la mer est devenue rouge de son sang.

Winter a rappelé comment, malgré la douleur insupportable, elle a essayé de lutter contre le prédateur et, ce faisant, a également perdu ses deux doigts. À ce moment-là, son père est intervenu et a commencé à frapper le requin jusqu’à ce qu’il lâche sa fille.

