Un pilote de Delta trouve une note vieille d’un an dans un avion stocké pendant la pandémie

En mars 2020, le pilote de Delta, Chris Dennis, a laissé une note dans l’avion qu’il garait dans un parking de Victorville, en Californie, pensant qu’il serait retrouvé après une quarantaine de deux semaines. Mais après avoir été découverte 435 jours plus tard, la note s’appelle maintenant une « capsule temporelle ».

Dennis a déclaré qu’il avait garé l’avion dans un parking avec des dizaines d’autres avions et que chacun représentait des centaines d’emplois. Il a décrit la scène comme « effrayante, apocalyptique, surréaliste », dans une publication Facebook de mars 2020. Les compagnies aériennes étaient en train de garer en masse les avions de passagers pour le stockage alors que les voyages tombaient à des creux historiques.

Dennis voulait commémorer ses émotions dans une note que le prochain pilote trouverait.

« Hé les pilotes – Nous sommes le 23 mars et nous venons d’arriver de MSP », a écrit Dennis dans la note. « Très effrayant de voir autant de notre flotte ici dans le désert. Si vous êtes ici pour le récupérer, alors la lumière doit être au bout du tunnel. Incroyable à quelle vitesse cela a changé. Bon vol en le sortant du stockage ! »

À l’époque, l’incertitude de la pandémie de COVID-19 ne faisait que commencer. Au cours de l’année qui a suivi, les écoles, les restaurants, la salle de sport et les voyages ont tous été mis en grande partie sur pause.

Le pilote qui l’a trouvé était le premier officier Nick Perez le 1er juin. Il a déclaré qu’il avait été instantanément ramené aux souvenirs de la différence du monde au début de la pandémie.

En mars dernier, Delta Airlines a annoncé des réductions de vols en raison de la pandémie et en octobre, la compagnie aérienne a signalé une perte trimestrielle de 5,4 milliards de dollars. En raison de l’état des affaires du transport aérien, Perez a déclaré que de nombreux pilotes et travailleurs pensaient qu’ils perdraient leur emploi.

« Il devait penser qu’il quittait son travail », a déclaré Perez dans un communiqué de presse de Delta. « En mars, j’étais sûr à 100% que j’allais perdre mon emploi. »

Maintenant que des millions d’Américains reçoivent le vaccin COVID-19 et que les restrictions sont levées, Perez a réfléchi à la note et à tout ce qui a changé. Vendredi, pour la première fois depuis la pandémie, la Transportation Security Administration a contrôlé plus de 2 millions de personnes, marquant une victoire pour l’industrie.

« Je n’arrêtais pas de penser à mon état d’esprit maintenant par rapport au sien lorsqu’il a laissé cette note », a ajouté Perez. « Nous devenions bons pour faire atterrir des avions vides, maintenant nous allons dans la bonne direction. Je suis de bonne humeur. Je suis très optimiste.

