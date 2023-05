Un pilote de Deliveroo demandeur d’asile emprisonné après avoir tenté de violer une femme seule

UN coureur Deliveroo demandeur d’asile a été emprisonné après avoir tenté de violer une femme seule qu’il a repérée.

Tesfagabriel Gebrzgabhi, 34 ans, conduisait son vélo vert fluo avant de cibler la victime ivre, qui se trouvait seule près d’un monument aux morts.

Gebrzgabhi, le pilote de Deliveroo demandeur d’asile, a été emprisonné après avoir tenté de violer une femme seule Crédit : Alamy

Il a épinglé la femme, dans la vingtaine, contre un mur à Portsmouth.

Il a reconnu avoir tenté de violer et a été emprisonné pendant six ans et quatre mois au tribunal de la couronne de la ville.

Il risque la déportation.

L’agente de police Sarah Ball, de la gendarmerie du Hampshire, a déclaré: «Il s’agissait d’une agression extrêmement préoccupante et opportuniste contre une femme vulnérable.

« Je tiens à féliciter la victime pour son courage en révélant ce qui s’est passé cette nuit-là et en aidant notre enquête.

« L’impact que ses actions ont eu sur la femme impliquée est incommensurable et j’espère que cette phrase l’aidera à tourner la page et lui permettra d’avancer dans sa vie. »