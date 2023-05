Un pilote de Deliveroo a été fauché dans un délit de fuite mortel qui a laissé la voiture renversée sur le côté alors que les flics lançaient une chasse à l’homme

Une chasse à l’homme a été lancée après qu’un pilote Deliveroo a été fauché dans un délit de fuite mortel qui a laissé une voiture renversée sur le côté.

L’horreur s’est produite à Streatham, dans le sud-est de Londres, dans la soirée du 11 mai, laissant le motocycliste mort alors que les occupants de l’autre véhicule s’enfuyaient.

Les flics cherchent à localiser «un certain nombre de personnes» impliquées dans un délit de fuite mortel le 11 mai 1 crédit

Les images de la scène montrent la voiture renversée sur le côté 1 crédit

Les secours se sont précipités sur les lieux vers 20h30 mais n’ont pas pu sauver la vie de l’homme.

Il est entendu qu’il était chauffeur-livreur pour Deliveroo et qu’il conduisait sa moto lorsqu’il a été heurté par une voiture.

Les images de la scène montrent une voiture renversée sur le côté au milieu de l’épave de l’accident.

La police métropolitaine recherche « un certain nombre de personnes », y compris l’autre conducteur impliqué dans la collision et encourage toute personne disposant d’informations susceptibles d’identifier l’automobiliste mystère à se manifester.

L’homme décédé, qui était dans la quarantaine, a été identifié par les flics, bien que son identité n’ait pas été partagée avec le public.

Sa famille était présente sur les lieux et continue de recevoir le soutien des agents de liaison avec les familles.

Une scène de crime a été établie et une enquête médico-légale est en cours pour établir les circonstances entourant l’accident.

Un porte-parole du Met a déclaré: « La police a été appelée à 20h15 le jeudi 11 mai pour signaler une collision impliquant une voiture et une moto à Leigham Court Road SW16.

« Le motard, un homme d’une quarantaine d’années, a été déclaré mort sur les lieux.

« Les agents pensent connaître son identité et en ont informé les proches.

« La police s’efforce de retrouver un certain nombre de personnes qui auraient fui les lieux à pied. À ce stade précoce, il n’y a eu aucune arrestation.

« Les enquêtes sur les circonstances sont en cours. »

Un porte-parole de Deliveroo a déclaré: « Il s’agit d’un accident incroyablement tragique et choquant et nos pensées vont à toute sa famille et ses amis.

« Nous prenons contact avec les proches et nous ferons tout notre possible pour les soutenir.

« Nous avons également proposé d’aider la police comme nous le pouvons. »

Toute personne ayant des informations est invitée à contacter le Met au 101.

Ceux qui souhaitent faire un signalement anonyme peuvent contacter Crimestoppers, un organisme de bienfaisance indépendant, au 0800 555 111.

Un homme dans la quarantaine, qui était considéré comme un pilote Deliveroo, est décédé sur les lieux 1 crédit

Les flics ont informé ses proches et Deliveroo tend la main pour les soutenir 1 crédit