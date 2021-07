Un pilote de chasse américain qui a été témoin d’ovnis tic-tac affirme que l’engin a désactivé ses armes dans un « acte de guerre »

Un pilote de chasse américain dont l’avion a filmé la fameuse séquence d’OVNI « tic-tac » a révélé comment son système d’armes a été désactivé lors de sa rencontre.

Dix-sept ans plus tard, le commandant Chad Underwood a décrit le moment où il a essayé de suivre la « cible d’intérêt », il a commencé à voir des « lignes stroboscopiques » sur son radar de cockpit qui indiquaient que les armes de l’avion étaient bloquées.

Capture d’écran de la vidéo étrange et inexpliquée ‘Tic Tac’ filmée par l’US Navy et publiée par le Pentagone

Le commandant Chad Underwood a rencontré un objet bizarre se déplaçant « de manière erratique » à des vitesses incroyables Crédit : Chad Underwood

Mais quand Underwood a essayé de verrouiller les «lignes stroboscopiques» a commencé à apparaître sur son radar Crédit : Jeremy Corbell

Les ovnis sont passés d’une théorie du complot marginale à un véritable débat sur la sécurité nationale alors que les États-Unis ont admis la semaine dernière des centaines de rencontres mystérieuses dans le ciel.

Il a suivi le Pentagone confirmant que la vidéo en vol d’Underwood de 2004 était authentique.

L’incident s’est déroulé lors d’un exercice du groupe aéronaval de l’USS Nimitz au large des côtes du Mexique.

L’équipage à bord du croiseur lance-missiles de classe Ticonderoga USS Princeton, avait passé les deux dernières semaines à suivre de mystérieux avions avec un radar passif avancé AN/SPY-1B.

Maintenant, s’adressant au cinéaste Jeremy Corbell, M. Underwood a révélé comment son système d’armes a été soudainement paralysé après avoir tenté de suivre un objet non identifié qui se déplaçait et se déplaçait à des vitesses incroyables.

Il a déclaré: « Une fois que j’ai eu la cible d’intérêt sur mon radar, j’ai pris un verrou et c’est à ce moment-là que toutes les choses un peu funk ont ​​commencé à se produire.

« La nature erratique du tic-tac. La vitesse de l’air m’a beaucoup parlé.

« Ensuite, nous avons commencé à voir ce que nous appelons des lignes stroboscopiques de brouillage.

« Les lignes stroboscopiques sont des lignes verticales qui apparaissent sur votre radar et qui indiquent que vous êtes brouillé. »

Des avions de guerre français ont également signalé à quatre reprises la désactivation de leurs systèmes d’armes lors de rencontres similaires, selon une enquête officielle.

Après avoir publié le rapport explosif la semaine dernière, il semble que le département américain de la Défense (DoD) se prépare à mettre en place une nouvelle unité dédiée aux phénomènes étranges, similaire aux agences secrètes de l’émission télévisée à succès The X-Files et de la série de films Men in Black. .

Les responsables du DoD ont publié vendredi un mémo indiquant qu’ils chercheraient désormais à « officialiser » les enquêtes sur les OVNIS, souvent maintenant appelés phénomènes aériens non identifiés (UAP).

Les UAP sont actuellement le principal dossier de l’UAP Task Force, un organisme mis en place après une série de superbes vidéos divulguées montrant d’étranges rencontres entre les phénomènes et les avions de guerre américains.

Et une note publiée par le DoD a présenté un plan en trois points pour rassembler les enquêtes américaines afin d’essayer de déterminer exactement ce que pourraient être ces objets mystérieux qui défient la compréhension normale.

L’attaché de presse du Pentagone, John Kirby, a confirmé que l’armée américaine examinerait de plus près les ovnis après la publication d’un rapport détaillant des centaines de rencontres.

Le premier point indique que le DoD veut « synchroniser la collecte, le rapport et l’analyse » des PAN, et « sécuriser » les champs de test et d’entraînement militaires.

Et ensuite, il déclare vouloir mettre de côté des ressources et du personnel pour poursuivre l’enquête, confirmant apparemment la création d’un bureau formel.

Enfin, il déclare qu’il doit y avoir une « coordination » entre toutes les armes de l’armée américaine et les services de renseignement sur la question.

Le personnel du DoD devra également signaler une rencontre apparente avec un UAP dans les deux semaines pour lui permettre de faire l’objet d’une enquête plus appropriée, indique le mémo.

Il a été signé par la secrétaire adjointe à la Défense Kathleen Hicks.

Cette décision est une victoire majeure pour les militants qui ont appelé les États-Unis à prendre la question des ovnis plus au sérieux, et est envoyée comme une autre étape sur la voie d’une divulgation potentielle.

La plupart des observations présentent des similitudes. Certains sont en forme de tic-tac tandis que d’autres sont triangulaires ou circulaires.

