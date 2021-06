Un pilote de British Airways perd la bataille contre Covid-19 après 243 jours à l’hôpital

La pandémie de COVID-19 au cours de la dernière année a entraîné une augmentation sans précédent du nombre de décès et de pertes de personnes à travers le monde, tous dus à un virus invisible. Les frais de médias sociaux sont trop souvent remplis d’informations sur une personne perdant la bataille contre la maladie, même après une hospitalisation, des médicaments et tous les derniers recours. Dans un cas de long Covid, un patient a passé un record pendant 243 jours à l’hôpital. Cela ressemble à un cauchemar? Nicholas Synnott, un pilote de British Airways âgé de 60 ans et père de deux enfants, a été infecté par le virus il y a plus d’un an alors qu’il volait depuis Londres et Houston. Au cours de cette année, il a passé un record de 243 jours à l’hôpital. Synnott a été admis dans un hôpital de Houston en mars 2020. La raison de son décès n’a pas été divulguée, mais il est probable que son décès soit lié à des complications de Covid-19.

Les médecins rapportent que ses organes ont été gravement endommagés à cause du virus. Il laisse derrière lui sa femme Nicola et ses deux enfants Rebecca, Courrier en ligne signalé.

Le capitaine Al Bridger, directeur des opérations aériennes chez British Airways, a déclaré : « Nous sommes dévastés par cette nouvelle incroyablement triste. Nick était un membre apprécié de notre famille de pilotes et un ami pour beaucoup de la compagnie aérienne. Nos pensées vont à sa famille et à ses amis en cette période extrêmement difficile », a rapporté l’indépendant.

En décembre 2020, Synnott a déclaré aux médias qu’il avait réussi à rester à l’hôpital pendant huit mois : « Avec le soutien de ma femme et l’idée de retourner auprès de mes enfants. Ce fut un voyage difficile, mais nous sommes arrivés là où nous en sommes. »

