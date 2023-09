Un pilote de BA a organisé une soirée cocaïne à Joburg avant de prendre un avion complet pour Londres

En août, le pilote de British Airways, Mike Beaton, s’est rendu en ville lors d’une escale à Johannesburg, a rapporté mercredi le Sun.

Il a envoyé des SMS à un collègue décrivant la consommation d’alcool, la cocaïne et les relations sexuelles qui ont duré jusqu’au petit matin.

Il devait copiloter un vol à destination de Londres le lendemain matin. Mais son collègue a alerté leurs patrons et le vol a été retardé d’une journée.

Un lundi d’août, un avion rempli de passagers voyageant de Johannesburg à Londres a été retardé de 24 heures pendant que British Airways réglait une urgence de personnel.

Il s’avère maintenant que cette urgence impliquait une nuit de drogue, d’alcool et de relations sexuelles marathon de la part de l’un des pilotes de la compagnie aérienne.

Mercredi, Le tabloïd britannique The Sun a rendu compte de la folle soirée de Mike Beaton basé sur des textes qu’il a envoyés à une amie hôtesse de l’air, racontant sa fête à Joburg. Ce qu’il a décrit ne laissait aucun doute sur le fait qu’il ne serait pas apte à agir en tant que premier officier pour un vol le lendemain – après qu’il « ne pouvait même pas lever la tête » avant 14 heures le lendemain.

Elle l’a dénoncé et le vol a été annulé. Beaton, a déclaré The Sun, a été rapatrié chez lui le lendemain en tant que passager, soumis à un test de dépistage de drogue, puis licencié.

Les textes rapportés par Beaton décrivent une « configuration standard de Joburg » qui est passée d’un bar à « Grillhouse », considéré comme la succursale du steakhouse de Melville Arch, puis au restaurant Tiger’s Milk.

Au bar, il a rencontré un « jeune oiseau espagnol » et un « poussin gallois », et au club, leur groupe de trois a rencontré « deux gars du coin qui vivent dans l’enceinte », probablement Melrose Arch.

Une fête autour de la cocaïne à Johannesburg entraîne un retard de vol et des conséquences sur la carrière du pilote Mike Beaton. LinkedIn/Mike Beaton

Beaton, marié, a déclaré qu’il avait sniffé de la cocaïne sur les seins de l’une des femmes (après avoir lancé un débat sur le sein de la femme qui serait le meilleur pour cet exercice), avant de commencer à penser que « les choses devenaient incontrôlables ». Il a donc ramené les femmes à leur hôtel, où il a eu des relations sexuelles marathon alimentées par la drogue avec sa nouvelle connaissance galloise.

Beaton a continué à se vanter de ses exploits même après que son ami, qui avait initialement sollicité l’histoire, ait exprimé son malaise face à la consommation de cocaïne.

En réponse à une demande de News24, BA a souligné qu’il n’y avait eu aucun risque pour les passagers et a réitéré une brève déclaration qu’elle avait faite à la presse britannique : « La sécurité est toujours notre priorité absolue. L’affaire a été soumise à la CAA. [the UK Civil Aviation Authority] et cet individu ne travaille plus pour nous. »

La CAA a confirmé que le certificat médical de Beaton avait été retiré. Pour pouvoir voler à nouveau, il devrait convaincre le régulateur qu’il avait été entièrement réhabilité.