Au milieu d’un conflit qui s’intensifie entre la Russie et l’Ukraine, un équipage d’avions militaires américains a dessiné un « pénis céleste » à proximité de Tartous en Syrie. La zone en question est l’installation navale russe en Méditerranée, selon un rapport de Politico. Le Kremlin a eu du mal à ignorer cette décision car l’avion était un énorme avion de ravitaillement en vol KC-135 Stratotanker. L’image phallique a été repérée dans la nuit du 1er novembre. Cependant, il n’est pas clair si l’avion a décollé de Crète pour faire le plein d’avions de chasse ou s’il tentait d’humilier l’équipe au sol russe.

Selon le même rapport, la Méditerranée a récemment fait l’objet d’une « rencontre rapprochée » entre trois avions de la marine américaine et des avions russes, quelques jours avant que la Russie ne lance une attaque physique totale contre les principales villes ukrainiennes et par la suite, l’ensemble du pays. Fait intéressant, le dessin de l’objet phallique n’était pas la première fois qu’un avion militaire américain s’approchait trop près du territoire russe.

Un rapport du Daily Mail a qualifié de telles interactions de “communes”, alors qu’à l’époque, le Pentagone était très préoccupé par les “résultats potentiels pendant la période incertaine”. Le rapport cite un porte-parole du Pentagone qui a déclaré : “Bien que personne n’ait été blessé, de telles interactions pourraient entraîner des erreurs de calcul et des erreurs qui conduisent à des résultats plus dangereux”.

Pendant ce temps, la guerre entre la Russie et l’Ukraine continue de faire rage alors que près de 1 000 soldats russes ont été tués à Kiev, la capitale ukrainienne, le week-end dernier. L’événement sombre a été noté comme l’un des jours les plus meurtriers pour la Russie depuis que les troupes ont envahi l’Ukraine il y a plus de 8 mois. Le nombre de morts russes à Kyiv s’élève désormais à au moins 71 200. On sait maintenant que le Kremlin essaie de « rassembler » autant d’hommes que possible et de les envoyer au premier rang de la guerre, « quels que soient leurs compétences, leur entraînement et leur équipement ».

Le ministère britannique de la Défense (MoD) a déclaré dans son dernier briefing sur les renseignements au journal britannique : « En septembre, des officiers russes craignaient que certains réservistes récemment mobilisés n’arrivent en Ukraine sans armes.

Les forces russes ont intensifié leurs attaques contre la centrale électrique ukrainienne et d’autres infrastructures clés au cours de la dernière phase de la guerre.

