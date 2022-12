Un pilote a fait une évasion miraculeuse d’un avion de chasse de haute technologie lors d’un atterrissage raté au Texas.

La vidéo montre un Lockheed Martin F-35B Lightning II qui lutte pour atterrir à la Naval Air Station Joint Reserve Base Fort Worth.

Le pilote s’est ensuite éjecté de l’avion de chasse et a été parachuté au sol, et serait “en sécurité et sous observation”.



