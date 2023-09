Un pilote d’avion de chasse F-35 plaide pour une ambulance lors d’un appel au 911

Sur un nouvellement publié Enregistrement audio 911, le pilote qui s’est éjecté du Un avion de combat F-35 porté disparu dernier le week-end, on entend demander une ambulance à une maison de Caroline du Sud. Dans l’enregistrement de quatre minutes, on entend le propriétaire dire au répartiteur du 911 que le pilote a été parachuté dans son jardin et qu’il avait besoin d’aide.

Les derniers téléviseurs de Vizio deviennent entièrement quantiques

« Nous avons un pilote dans la maison, et je suppose qu’il a atterri dans mon jardin, et nous essayons de voir si nous pouvons amener une ambulance à la maison, s’il vous plaît », a déclaré le propriétaire lors de l’appel, partagé par Actualités NBC. Le pilote est alors entendu lors de l’appel, disant au répartiteur : « Madame, un avion militaire s’est écrasé. Je suis le pilote. Nous devons lancer les secours. Je ne sais pas où se trouve l’avion. Il se serait écrasé quelque part. Je me suis éjecté.

L’appel est intervenu après que le pilote, qui pilotait un avion de combat F-35 Lightning II, s’est éjecté de l’avion en raison d’un « accident » à bord, parachutant à 2 000 pieds du sol.

Le répartiteur a demandé ce qui avait causé la chute après que le pilote lui ait dit qu’il s’agissait d’un accident d’avion. Il a répondu qu’il s’agissait d’une « panne d’avion », et après que le répartiteur ait continué à poser des questions, le pilote lui a de nouveau dit : « Madame, je suis pilote dans un avion militaire et je me suis éjecté. Alors, je viens de monter en parachute jusqu’au sol. Pouvez-vous s’il vous plaît envoyer une ambulance ?

Le pilote a également déclaré dans l’enregistrement qu’il se sentait « bien », mais que son « dos lui faisait un peu mal » et a ensuite été transporté vers un hôpital local où il serait dans un état stable.

Joint Base Charleston effectuait une formation en Caroline du Sud lorsque l’incident s’est produit, les représentants a déclaré dimanche dans un message sur Facebook. La base a déclaré que l’avion avait disparu et qu’elle travaillait aux côtés du Corps des Marines des États-Unis pour localiser l’avion. Après l’éjection du pilote, le F-35 aurait parcouru encore 60 milles., USA aujourd’hui signalé. Les débris ont été localisés jusqu’à 80 milles nau nord de la base d’Indiantown, en Caroline du Sud, lundi.

Le Corps des Marines a dit Actualités AP On ne sait pas pourquoi le F-35 a continué à voler après l’éjection du pilote, mais le logiciel de commande de vol a été conçu pour le maintenir stable, même si les mains du pilote n’étaient plus sur le système de commande. « Si le jet est stable en vol en palier, il tentera d’y rester. S’il était dans une montée ou une descente établie, l’avion maintiendra un état 1G dans cette montée ou cette descente jusqu’à ce qu’on lui ordonne de faire autre chose », a déclaré le Corps des Marines à AP. « Ceci est conçu pour sauver nos pilotes s’ils sont frappés d’incapacité ou s’ils perdent la conscience de la situation. »

L’enregistrement du 911 intervient alors que le Government Accountability Office des États-Unis a publié un rapport affirmant que les avions de combat F-35 ne sont pas opérationnels en raison d’un manque de données techniques et de problèmes de maintenance qui empêchent des réparations spécifiques. « Ces défis incluent des données techniques insuffisantes et indisponibles (y compris les numéros de pièces), des pièces de rechange, des équipements de support et une formation pour les mainteneurs », indique le rapport. Il a exhorté le ministère de la Défense à évaluer la future stratégie de maintien en puissance conçue pour les avions de combat F-35 Lightning II avant ses dépenses prévues de 1,7 billion de dollars pour 2 500 avions.

Une enquête sur la cause du crash de l’avion de combat F-35 est toujours en cours, et le capitaine de l’USMC Joe Leitner a déclaré dans un e-mail à Gizmodo : « Le ministère de la Marine dispose d’un processus bien défini pour enquêter sur les accidents d’avion. » Il a ajouté : « Nous ne sommes pas en mesure de fournir des détails supplémentaires pour préserver l’intégrité du processus d’enquête. »

Gizmodo a également contacté la base commune de Charleston, l’US Air Force et le ministère de la Défense pour obtenir des informations supplémentaires.