Un livreur d’Amazon a été confronté à un client furieux après avoir été aperçu devant la caméra essayant apparemment de « voler » son chat à sa porte.

Des images de vidéosurveillance montrent que le courrier a déposé un colis à la porte d’un client avant de récupérer l’animal de compagnie de 13 ans de l’homme et de partir.

Mais après avoir repéré la prétendue tentative de vol, le propriétaire a couru dehors pour affronter l’homme à côté de sa camionnette.

L’incident a été enregistré à l’extérieur du domicile du client à Chingford, Essex lundi.

Amazon a depuis confirmé que l’homme ne serait plus autorisé à livrer pour l’entreprise.

Dans le clip, on voit le livreur marchant dans l’allée d’un client pour remettre son petit colis.

Debout sur le pas de la porte, l’homme remarque Yoshi, un sympathique chat mi-siamois, mi-birman qui s’approche de lui.

Le chat s’assoit à côté du conducteur et permet à l’homme de le caresser pendant quelques secondes.

Mais lorsque le chauffeur finit de scanner le colis, il le pose sur le pas de la porte et prend le chat avant de partir.

Le propriétaire du chat, qui vit avec sa femme et ses deux enfants, confronte le conducteur et peut être entendu dire: «Pourquoi essayez-vous de prendre mon chat et de le mettre dans votre coffre?