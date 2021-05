Un pilote contractuel décède après l’écrasement d’un avion de combat Mirage F1 à l’extérieur de la base aérienne de Nellis près de Las Vegas (VIDEOS) – RT USA News

Un entrepreneur militaire privé pilotant un avion de combat est mort dans un accident peu de temps après son décollage de la base aérienne de Nellis près de Las Vegas, a déclaré le Pentagone, alors que les enquêteurs locaux, étatiques et fédéraux enquêtaient sur la cause de l’incident.

L’accident a eu lieu dans un quartier résidentiel du nord-est de Las Vegas vers 14h30 lundi, un porte-parole de Nellis mentionné, tandis que la base a ensuite relayé une déclaration de l’entrepreneur privé Draken US indiquant que le pilote était décédé. Leur identité n’a pas été révélée.

«Draken a reçu des nouvelles d’un avion abattu de Nellis AFB et de la perte tragique d’un de nos pilotes. Nos pensées et nos prières vont aux personnes et aux familles touchées par cet événement, » a déclaré la société, ajoutant qu’elle travaillait en étroite collaboration avec des agences aux niveaux local, étatique et fédéral pour déterminer ce qui s’est passé.

Veuillez consulter la déclaration ci-jointe de nos partenaires de Draken US sur l’incident d’avion d’aujourd’hui.Les hommes et les femmes de Nellis AFB adressent nos plus sincères condoléances aux coéquipiers, amis et famille de notre ailier Draken décédé. https://t.co/zgOBvQLjXo – Base aérienne de Nellis (@NellisAFB) 25 mai 2021

Aucun autre décès ou blessé n’a été signalé et l’armée a déclaré qu’aucun autre membre du personnel ne se trouvait à bord du jet lorsqu’il est tombé.

Le National Transportation Safety Board, un organisme fédéral chargé d’enquêter sur les accidents d’aviation, confirmé que l’accident a impliqué un Dassault Aviation Mirage F-1 plus tard lundi soir.

Une vidéo censée montrer les conséquences de l’accident a circulé en ligne, dans laquelle un épais nuage de fumée noire est vu lorsque les premiers intervenants arrivent sur le site.

Plusieurs entrepreneurs militaires privés opèrent à partir de Nellis et participent à «Entraînement des agresseurs» pour préparer les pilotes de l’armée de l’air à des combats de chiens réels, selon Military.com, qui a noté que la base abrite également l’équipe de démonstration des Thunderbirds F-16 de l’armée de l’air. L’armée abrite une variété d’engins à la base, y compris des avions de combat F-16 Falcon et F-22 Raptor, ainsi que des A-10 Warthogs, ont rapporté les médias locaux.

Le gouverneur du Nevada, Steve Sisolak, a déclaré qu’il était au courant de l’incident et que lui et sa femme étaient «Prier pour tous ceux qui sont impliqués» dans un tweet lundi après-midi. Il a été rejoint par la sénatrice démocrate Catherine Cortez Masto, qui a déclaré qu’elle était «En pensant aux hommes et aux femmes qui servent et à leurs familles.»

Les routes ont été bloquées autour du site de l’accident pendant que les agences locales et fédérales enquêtent.

Située dans le sud du Nevada à environ 8 miles au nord-est du centre-ville de Las Vegas, la base aérienne de Nellis, y compris ses plages restreintes, couvre quelque 5000 miles carrés et emploie 9500 militaires et civils, selon son site Web. La base est utilisée pour «Formation avancée à l’aviation de combat», y compris pour les missions de transport, d’appui aérien rapproché, de commandement et de contrôle et de recherche et sauvetage au combat.

