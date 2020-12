Un pilote britannique accusé du meurtre de sa fille d’un an dit qu’il a entamé une grève de la faim pour protester contre le juge lors de son procès au Kazakhstan.

Le capitaine de l’Airbus 330 Mohamed Barakat, 41 ans, risque jusqu’à 20 ans de prison s’il est reconnu coupable du meurtre de la petite Sophia en la cognant contre un mur dans une rage ivre à l’hôtel cinq étoiles Intercontinental d’Almaty.

Le tribunal a également entendu des allégations de consommation de drogue par Barakat, qui nie le meurtre et décrit ses souvenirs de la mort de sa fille comme étant «comme dans un rêve».

Lors d’un échange avec sa femme Madina, 22 ans, avant une audience virtuelle, Barakat a déclaré qu’il avait entamé une grève de la faim en détention après les échecs répétés de l’équipe de défense à faire remplacer le juge du procès.

Le pilote de ligne britannique Mohamed Barakat apparaît lors d’une audience virtuelle au tribunal où il a révélé qu’il avait entamé une grève de la faim pour protester contre le juge de son procès pour meurtre.

La petite Sophia, photographiée avec sa mère Madina, est décédée à l’hôtel au Kazakhstan dans ce que les procureurs prétendent être un meurtre

Les avocats de Barakat accusent le juge Bakhytkhan Bakirbayev de partialité et de multiples erreurs de procédure.

«J’ai arrêté de manger depuis mardi. Je suis en grève de la faim », a-t-il déclaré. «Je proteste contre le juge. «Je ne vais plus manger s’ils continuent à faire ça. J’en ai eu assez.’

Barakat – un pilote de Hong Kong Airlines – est accusé d’avoir heurté la tête de l’enfant contre le mur de sa suite dans une rage ivre après une soirée avec un ami.

Le tribunal a entendu des preuves selon lesquelles Madina a sangloté que son mari avait « tué mon enfant – il l’a frappée » lorsqu’elle a porté l’enfant immobile dans le hall de l’hôtel pour demander de l’aide.

Le tribunal a appris comment il avait dit à un psychiatre lors d’un examen préliminaire que les événements entourant la mort de sa fille britannique avaient été «comme dans un rêve».

«(J’ai senti) que je devais payer pour mes péchés en buvant (de l’alcool)», a-t-il déclaré. J’ai vu le mot Allah. J’ai vu ma mère prier. (J’ai vu mon enfant) tomber lentement comme une feuille.

Dans un témoignage plus récent, elle a nié que son mari ait tué le bébé et il a plaidé non coupable de meurtre.

Barakat, photographié avec sa femme kazakhe Madina Abdullayeva, est accusé d’avoir tué leur fille d’un an dans une rage ivre

Lors d’un interrogatoire environ six mois après la mort de l’enfant, Madina a déclaré: « Je n’étais pas dans la chambre (d’hôtel) et je n’ai pas pu voir si Mohamed avait battu notre fille. »

Il n’y avait «pas d’ecchymoses ni d’hématomes sur sa peau avant l’arrivée de l’ambulance».

Elle a déclaré: « Je ne pense pas que mon mari ait tué notre fille car il n’y a aucune raison ni aucun motif à cela. »

Dans un témoignage antérieur peu de temps après la mort, elle avait dit que Barakat m’avait «battue», la forçant à fuir la chambre d’hôtel et à demander l’aide du personnel de l’hôtel, a appris le tribunal.

Lorsqu’elle a ouvert la porte, le bébé gisait inconscient sur le sol.

« J’ai pris ma fille et je suis sortie », a-t-elle dit, avant de descendre dans l’ascenseur pour dire au personnel qu’il avait « tué » la fille.

Barakat est accusé d’avoir mortellement blessé sa fille à l’hôtel cinq étoiles Intercontinental d’Almaty, au Kazakhstan (photo)

Le chef de la sécurité de l’hôtel, Madi Alimkhanov, a déclaré au tribunal: « L’enfant était tout bleu, les yeux étaient fermés. »

La fille n’a montré aucun signe de vie. La femme a crié: «Il a tué mon enfant, il l’a frappée».

Le procès pour meurtre à Almaty a également entendu des témoignages de Madina selon lesquels le pilote avait déjà consommé de la cocaïne et avait une réserve de cannabis dans l’hôtel où la jeune fille est décédée.

«Auparavant, il consommait de la drogue, à savoir de la cocaïne. mais il se contrôlait », dit-elle.

La veille de la mort de sa fille, Barakat lui avait montré qu’il avait caché du cannabis dans une «trappe» de la chambre d’hôtel.

«Il a obtenu cette marijuana d’amis», dit-elle.

Mais elle a nié qu’il l’ait emporté dans la pièce et la police n’a trouvé aucune drogue lors d’une fouille.

«Je n’ai jamais vu Mohamed consommer de la drogue», dit-elle.