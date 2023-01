Un pilote australien quitte le cockpit pour s’attaquer à un passager grossier, la confrontation enregistrée sur bande

Un passager a été contraint de débarquer d’un avion en Australie après avoir lutté avec le pilote, laissant les autres passagers enragés. Une vidéo de l’incident, devenue virale sur TikTok, a vu le pilote quitter le cockpit pour chasser le passager agressif du vol. Le pilote de ce vol de Virgin Australia a dû physiquement bousculer l’homme après qu’il ait refusé de coopérer. Apparemment, l’avion devait décoller de l’aéroport de Townville dans le Queensland, en Australie, mais a été retardé en raison de l’altercation. Un autre passager, qui a enregistré l’incident, a affirmé que l’homme agressif “en avait un de trop” et a refusé de descendre de l’avion.

Dans les images, on peut entendre l’homme se disputer avec le personnel du vol alors que les passagers choqués ont commencé à enregistrer la bagarre sur leurs appareils mobiles. Quand le passager apparemment ivre s’est fait dire “Vous n’êtes plus mon pote”. Il a continué à protester et a également fini par saisir le col du pilote du vol. Un autre passager et une hôtesse de l’air sont rapidement intervenus et ont aidé le pilote à pousser l’homme vers la porte de l’avion. Le passager en colère a été entendu lancer des grossièretés dans le clip viral.

L’hôtesse de l’air qui a sauté au secours du pilote a pointé du doigt l’homme agressif, tandis que le pilote lui a demandé d’arrêter de jurer. Le clip a été téléchargé sur TikTok mercredi avec la légende “Un compagnon de trop”, Ladbible

Un porte-parole de Virgin, tout en abordant l’incident, a déclaré à 7 News que Virgin Australia avait une tolérance zéro pour les comportements « indisciplinés » et qu’assurer la sécurité de son personnel et de ses passagers a toujours été sa priorité.

“La sécurité des invités et de l’équipage est notre priorité numéro un et nous avons une tolérance zéro pour tout type de comportement indiscipliné sur les vols Virgin Australia”, a déclaré le porte-parole.

Il a ajouté que des incidents similaires de la bagarre qui ont éclaté pendant le vol sont toujours signalés à la police fédérale australienne ou à la police d’État par le personnel. Il semble que le passager en colère qui a été expulsé du vol pourrait faire face à des accusations. En plus de cela, des restrictions de voyage lui ont également été imposées.

