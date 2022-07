Un pilote atterrit sur une autoroute de Caroline du Nord après une panne de moteur

Une vidéo virale d’un pilote effectuant un atterrissage d’urgence sur une autoroute en Caroline du Nord fait la une des journaux. Le pilote a dû éviter le trafic et les lignes électriques après que son avion eut subi une panne de moteur le 3 juillet.

Selon certaines informations, Vince Fraser volait avec son beau-père au-dessus du comté de Swain lorsque le moteur de son avion est tombé en panne.

Le bureau du shérif du comté de Swain a partagé la vidéo qui a été tournée par la GoPro de Vince depuis le cockpit. La vidéo montre la capacité du pilote à effectuer des virages tout en évitant les lignes électriques et les autres véhicules.

La légende du message disait: «Voici la vue de la caméra GoPro du pilote depuis le cockpit de l’avion lors de l’atterrissage d’urgence sur l’autoroute. 74 le dimanche 3 juillet 2022. Quel travail EXCEPTIONNEL et aucune blessure. INCROYABLE Si vous regardez attentivement à 0:20 vous verrez les lignes électriques que le pilote a pu éviter. Il y a eu tellement de choses qui auraient pu être catastrophiques, mais elles ne se sont pas produites.

Les utilisateurs de Facebook ont ​​partagé leurs commentaires sur la vidéo choquante. Un utilisateur a écrit: «Holy moly! Pouvez-vous imaginer le voir venir au-dessus de vous et atterrir aussi loin devant vous ? La façon dont il a fait ces virages est incroyable », un autre appréciant le pilote a déclaré:« Incroyable ce que ces pilotes apprennent à gérer, content que tout le monde aille bien.

Alors que les internautes ont apprécié l’habileté et le calme du pilote, certains ont critiqué les véhicules circulant sur l’autoroute qui ne se sont pas arrêtés et ont rendu difficile pour le pilote un atterrissage en toute sécurité. Ils ont dit: «En tant que pilote moi-même, il a fait un excellent travail pour faire atterrir l’avion. Il a su éviter les lignes électriques et il a atterri dans la voie de virage centrale. Je ne comprends pas toutes les voitures venant en sens inverse qui ne se sont pas arrêtées. Ils sont passés devant sans même changer de voie. Tous ne l’ont pas fait, mais assez l’ont fait.

