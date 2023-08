Un pilote afghan héros a finalement obtenu l’asile au Royaume-Uni après une campagne indépendante

Recevez gratuitement l’e-mail Morning Headlines pour les nouvelles de nos journalistes du monde entier. Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit Morning Headlines

Le héros pilote afghan qui a servi aux côtés des forces britanniques et a été menacé d’expulsion vers le Rwanda a finalement obtenu l’asile au Royaume-Uni après une campagne de cinq mois menée par L’indépendant.

Le lieutenant de l’armée de l’airqui a fui les talibans et est venu au Royaume-Uni sur un petit bateau parce qu’il était « impossible » d’arriver ici par une voie légale, avait déjà été rejeté dans le cadre du programme de réinstallation afghan du gouvernement – ​​suscitant la fureur de hauts responsables politiques et militaires, qui l’ont appelé « honteux » que la Grande-Bretagne tourne le dos au héros de guerre.

Mais dans une tournure dramatique des événements, le ministère de l’Intérieur a désormais reconnu qu’il avait « une crainte fondée d’être persécuté et qu’il ne pouvait donc pas retourner dans son pays ». [his] pays d’origine ».

Cette décision intervient après des mois d’indécision du gouvernement, de remise en question du travail du pilote avec les forces britanniques par le ministère de l’Intérieur et le ministère de la Défense, et de résistance du secrétaire à la Défense Ben Wallace et de Rishi Sunak lorsqu’on leur a demandé d’intervenir dans son cas.

Le pilote, qui a été contraint de laisser sa jeune famille cachée en Afghanistan, s’est dit « complètement heureux » que le ministère de l’Intérieur ait finalement répondu à sa demande de rester au Royaume-Uni.

Le général Sir Richard Barrons, ancien commandant du Commandement des forces interarmées du Royaume-Uni – l’organisation désormais connue sous le nom de Commandement stratégique – a applaudi la décision, mais a déclaré que la menace du gouvernement d’envoyer le pilote au Rwanda n’était pas un moyen de rembourser la dette que la Grande-Bretagne lui devait. son service militaire.

« L’entrée illégale au Royaume-Uni est certainement un problème, mais une fois que les faits de cette affaire sont devenus clairs, un billet pour le Rwanda n’était pas seulement la mauvaise réponse, cela rendait également nos promesses vides de sens et diminuait le sentiment d’équité et d’honneur que nous avions. revendiquer en tant que pays », a-t-il déclaré.

Le général Sir Richard Dannatt, ancien chef de l’armée britannique, s’est dit « ravi » que le gouvernement ait reculé – mais s’est demandé pourquoi il avait fallu « autant de temps pour faire ce qu’il fallait ».

L’ancien secrétaire à la Défense John Hutton, aujourd’hui Lord Hutton, a félicité L’indépendant et a déclaré que « justice a été rendue », tandis que l’ancien ministre de la Défense Kevan Jones a déclaré que la menace de mettre le pilote sur un vol aller simple vers le Rwanda « s’est heurtée au sens du fair-play ».

Le statut de réfugié de cet ancien combattant lui permet désormais de trouver un emploi au Royaume-Uni, mais son combat est loin d’être terminé car il perdra tout soutien gouvernemental d’ici 28 jours et devra attendre ce qui pourrait être un an pour mettre sa famille en sécurité.

Il a dit L’indépendant: « Je suis vraiment heureux, complètement heureux. Lorsqu’ils m’ont envoyé la lettre du Rwanda, j’ai été choqué de voir comment ils pouvaient m’envoyer ce genre de lettre, mais ce matin, j’ai été également choqué de voir qu’ils m’avaient accordé l’asile. Je ne pouvais pas y croire.

Il a poursuivi : « Je tiens à remercier beaucoup chacun d’entre vous qui m’a soutenu. Merci de L’indépendant, je t’apprécie vraiment, tu as travaillé très dur pour moi. Je n’oublierai pas comment vous m’avez aidé.

Le pilote a déclaré qu’il n’oublierait jamais ceux qui se sont battus pour assurer sa sécurité au Royaume-Uni. (Getty)

« J’ai lu la lettre et j’ai pensé que je ne la comprenais peut-être pas, mais en réalité, c’était clair. Je peux rester au Royaume-Uni et on m’a donné une vie ici. Quand je l’ai pleinement réalisé, je suis devenu vraiment très heureux du résultat. Et je suis aussi très surpris.

« J’ai dit à ma femme que j’avais des nouvelles importantes pour elle. J’espère qu’elle pourra bientôt me rejoindre ici.

Ceux qui ont soutenu notre campagne ont salué la décision d’accorder l’asile au projet pilote, mais ont exhorté le gouvernement à honorer sa promesse d’amener au Royaume-Uni des milliers d’Afghans éligibles bloqués en Afghanistan, au Pakistan et dans d’autres pays.

L’amiral Lord West, chef d’état-major de la marine britannique de 2002 à 2006, a déclaré : « Je suis ravi que nous y soyons arrivés – c’est la bonne décision. »

Il a ajouté qu’il était « regrettable qu’il ait fallu autant de temps pour examiner correctement son cas ». « Le ministère de l’Intérieur a maintenant montré que c’était possible – donc s’il y a d’autres Afghans dans la même situation qui ont un cas légitime, nous devons également les régler », a-t-il déclaré.

Lord Dannatt, l’ancien chef de l’armée, a déclaré : « Je suis ravi. C’est le bon résultat et j’en suis très content. Mais il y a aussi une certaine frustration. Pourquoi a-t-il fallu si longtemps pour faire la bonne chose ? L’affaire était justifiée il y a des mois – alors pourquoi diable ne l’ont-ils pas fait alors ?

Sir Laurie Bristow, ambassadeur britannique en Afghanistan lors de la chute de Kaboul en 2021, a déclaré : « Je suis content pour lui – c’est une très bonne nouvelle. Le principe sous-jacent est que nous devons remplir nos obligations envers les personnes qui ont travaillé pour nous et avec nous et dont la vie est donc en danger.

Le pilote va désormais demander à faire venir sa jeune famille d’Afghanistan au Royaume-Uni. (L’indépendant)

Le secrétaire fantôme à la Défense du Labour, John Healey, a déclaré que le parti « accueille favorablement » la décision. Il a déclaré que la saga montrait comment « les conservateurs ont laissé tomber les courageux Afghans qui soutenaient les troupes britanniques avant la chute de l’Afghanistan, et ils ont laissé tomber depuis ».

Et l’ancien leader conservateur Sir Iain Duncan Smith a déclaré : « S’il a pu montrer qu’il a combattu avec nous contre les talibans et qu’il est en danger, alors il est le bienvenu. Il y a des gens qui sont venus nous demander de l’aide après le [evacuation] débâcle, et nous leur devons.

Exhortant le gouvernement à accorder refuge à ceux qui ont déjà accepté le programme de réinstallation du ministère de la Défense mais qui restent dans l’incertitude en Afghanistan et au Pakistan, Sir Iain a ajouté : « J’espère que nous aiderons autant de personnes que possible qui ont des raisons d’être ici. Il semble très difficile d’accélérer le processus, mais pour les gens là-bas, c’est un cauchemar.»

Le général Sir John McColl, ancien commandant suprême adjoint de l’armée alliée pour l’Europe, a déclaré : « C’est une bonne nouvelle – il est honteux qu’il ait fallu une campagne par L’indépendant pour obtenir ce qui aurait dû être un résultat juste il y a des mois.

L’ancien chef de l’armée, le général Sir Richard Dannatt, a soutenu notre campagne (Getty)

« Ce qui est malheureux, c’est qu’il y a encore beaucoup de personnes bloquées en Afghanistan et au Pakistan, considérées comme méritant un soutien après avoir combattu à nos côtés, attendant d’obtenir la permission de venir ici. Nous attendons toujours un plan cohérent et ciblé. Ils sont traités comme étant hors de vue et loin du cœur. »

Le porte-parole des libéraux-démocrates pour les affaires intérieures, Alistair Carmichael, a déclaré L’indépendantLa campagne avait « mis en évidence les failles » de la politique gouvernementale. « Je suis heureux que les choses se soient bien passées dans cette affaire, mais il est difficile d’empêcher qu’une situation similaire ne se reproduise sans réel changement », a-t-il déclaré.

Lord Hutton a déclaré : « Je pense que c’est un excellent résultat. Justice a été rendue. Il est cependant extraordinaire qu’il faille une campagne comme celle-ci pour voir les anciens combattants afghans traités de manière appropriée. Bravo à L’indépendant.”

Steve Smith MBE, ancien colonel de l’armée et PDG de l’association caritative pour les réfugiés Care4Calais, qui a soutenu le cas du pilote, a déclaré que tout le monde au sein de l’association était « ravi de la nouvelle ». Il a ajouté : « Le pilote est une personne incroyable. Nous sommes fiers de la façon dont il s’est comporté tout au long de cette épreuve et honorés de l’avoir soutenu.

« Nous sommes très reconnaissants pour L’indépendantcampagne en faveur des anciens combattants afghans. C’est un excellent résultat pour le pilote, mais ce n’est pas la fin. Sa jeune famille reste en danger en Afghanistan et des mesures devraient être prises pour les réunir au Royaume-Uni dès que possible.

Le pilote pourra désormais travailler et étudier au Royaume-Uni et demander à sa jeune famille, actuellement en Afghanistan, de le rejoindre ici. Les réfugiés doivent parfois attendre plus d’un an pour que leur demande de regroupement familial soit traitée, les chiffres obtenus par L’indépendant le mois dernier, ce qui montre qu’il y a un arriéré de plus de 11 000 personnes en attente d’une réinstallation au Royaume-Uni pour rejoindre des membres de leur famille.

Ayant obtenu le statut de réfugié, le pilote aura désormais 28 jours pour trouver un nouveau logement et un emploi pour subvenir à ses besoins. Il a jusqu’à présent été hébergé dans un hôtel du Home Office et a reçu 9 £ par semaine en pension alimentaire.

Un porte-parole du gouvernement a déclaré qu’il ne commentait pas les cas individuels, ajoutant : « Le gouvernement offre une voie sûre et légale à travers sa politique de regroupement familial qui permet aux personnes bénéficiant d’un statut de protection au Royaume-Uni de parrainer leur partenaire ou leurs enfants pour qu’ils restent avec eux ou les rejoignent. ici, à condition qu’ils fassent partie de la cellule familiale avant que le regroupant ne quitte son pays d’origine pour chercher protection.