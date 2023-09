Un appel audio BIZARRE entre un propriétaire choqué et le 911 a été diffusé après qu’un pilote a sauté en parachute dans un jardin et a perdu son avion.

Le pilote anonyme, 47 ans, peut être entendu admettre qu’il n’est « pas sûr » de l’endroit où se trouve son avion alors qu’il plaide pour une ambulance après sa plongée de 2 000 pieds.

Le lieu de l’accident était situé dans une zone rurale et capturé par un drone aérien. Crédit : WSOC

Le pilote du jet F-35 a atterri dans le jardin d’un propriétaire après avoir sauté en parachute à 2 000 pieds Crédit : AP

Le jet F-35 d’une valeur de 81,5 millions de livres sterling a continué à voler sur 60 milles et a mis 28 heures à trouver Crédit : AFP

Le pilote pilotait un avion de combat F35 d’une valeur de 81,5 millions de livres sterling au-dessus de Charleston lorsque l’avion furtif ultra-avancé a subi un dysfonctionnement et l’a forcé à s’éjecter.

Bien qu’il ait finalement atterri dans le jardin du propriétaire, l’avion du pilote a continué à voler sur 60 milles.

Il s’est finalement écrasé dans une zone rurale près d’Indiantown, mais il a fallu 28 heures de recherches effrénées avant que l’épave ne soit retrouvée.

Le pilote a déclaré qu’il se sentait « bien » après une chute qu’il estimait être de 2 000 pieds et que seul son dos lui faisait mal.

Le résident a déclaré que le pilote avait l’air bien.

Maintenant, l’étrange enregistrement de quatre minutes de l’appel téléphonique passé par le résident de North Charleston est apparu.

On peut entendre le propriétaire anonyme essayer d’expliquer qu’un pilote venait d’atterrir dans son jardin et avait besoin d’aide.

Il a déclaré : « Nous avons un pilote dans la maison, et je suppose qu’il a atterri dans mon jardin, et nous essayons de voir si nous pouvons amener une ambulance jusqu’à la maison, s’il vous plaît. »

Mais sans aucun progrès, le pilote prend bientôt le relais et demande à plusieurs reprises au répartiteur déconcerté d’appeler de l’aide médicale.

Saisissant le téléphone, il a déclaré : « Madame, un avion militaire s’est écrasé. Je suis le pilote. Nous devons lancer les secours.

« Je ne sais pas où se trouve l’avion. Il se serait écrasé quelque part. Je me suis éjecté. »

Alors que la procédure est encore laborieuse, le pilote lance un deuxième appel à l’aide alors que ses frustrations continuent de croître avec l’opératrice.

Il a dit : « Madame, je suis pilote dans un avion militaire et je me suis éjecté. Alors j’ai juste sauté en parachute jusqu’au sol. Pouvez-vous s’il vous plaît envoyer une ambulance ? »

Les Marines ont décrit le pilote comme un aviateur expérimenté possédant des décennies d’expérience dans le cockpit.

Il aurait décollé dimanche de la base commune de Charleston, en Caroline du Sud, avant qu’un problème inexpliqué ne l’oblige à s’éjecter.

Le vol faisait partie d’une mission de formation et le pilote volait à ce moment-là en tandem avec un autre avion.

Cependant, suite au largage d’urgence inattendu du pilote, le deuxième pilote du F-35 est retourné à la base au lieu de suivre l’avion vide, où il a réussi à atterrir sans problème.

Dans un autre appel de huit minutes diffusé jeudi à l’AP, une personne non identifiée a déclaré : « Le pilote a perdu de vue l’avion alors qu’il descendait à cause des conditions météorologiques. »

Le responsable se souvient également avoir entendu un « bruit assez fort » environ 25 minutes auparavant, qui « ressemblait à une tornade, peut-être à un avion ».

Jeremy Huggins, un autre porte-parole de Joint Base Charleston, a révélé que le transpondeur de l’avion furtif ne fonctionnait pas pour « des raisons que nous n’avons pas encore déterminées ».

En conséquence, la base a été contrainte de lancer un appel public humiliant à l’aide pour localiser l’avion.

M. Huggins a affirmé que la sophistication de l’avion rendait sa localisation encore plus compliquée.

« L’avion est furtif, il a donc différents revêtements et différentes conceptions qui le rendent plus difficile à détecter qu’un avion normal », a-t-il expliqué.

L’une des principales questions qui préoccupaient tout le monde était de savoir comment l’avion avait pu voler tout seul pendant si longtemps, sans pilote.

Le Corps des Marines a répondu jeudi à cette question, affirmant que le logiciel de contrôle de vol aurait fonctionné pour le maintenir stable s’il n’y avait pas eu de mains sur les commandes.

Leur déclaration disait : « Si l’avion est stable en vol en palier, l’avion tentera d’y rester.

« S’il était dans une montée ou une descente établie, l’avion maintiendra un état 1G dans cette montée ou cette descente jusqu’à ce qu’on lui ordonne de faire autre chose.

« Ceci est conçu pour sauver nos pilotes s’ils sont frappés d’incapacité ou s’ils perdent la conscience de la situation. »

Les Marines n’ont pas tardé à expliquer que les fonctionnalités qui effacent les communications sécurisées d’un avion en cas d’éjection peuvent également compliquer les efforts pour le retrouver.

« Normalement, les avions sont suivis via des codes radar et transpondeur », ont déclaré les Marines. « Lorsque le pilote est éjecté, l’avion est conçu pour effacer (ou « mettre à zéro ») toutes les communications sécurisées. »

D’autres facteurs tels que la puissance du radar de l’avion, la météo du moment, la hauteur à laquelle l’avion volait et le terrain pourraient tous être des raisons pour lesquelles le contrôle aérien n’était pas en mesure de le détecter.

Par chance, l’avion ne s’est pas écrasé dans une zone peuplée et personne n’a été blessé, voire pire.

Les Marines y ont vu une lueur d’espoir, affirmant que la fonction qui permettait à l’avion de voler « semblait fonctionner comme annoncé », au moins.

Néanmoins, l’avion a finalement été retrouvé lundi après-midi dans un comté situé à seulement 85 milles au nord de la base.

L’épave de l’avion a été localisée dans un champ bien entretenu, avec des images aériennes montrant des débris dans un bosquet à côté du champ, où des arbres avaient été renversés.

Le champ comportait une vaste zone de terre brûlée et noircie.

Une fois l’épave localisée, une équipe du Corps des Marines a été dépêchée pour sécuriser l’épave et une deuxième équipe, chargée d’enquêter sur les accidents d’avion, a été envoyée sur place.

Un retraité de Caroline du Sud se souvient avoir entendu l’avion survoler avant de s’écraser sur la chaîne de télévision locale WCBD.

Randolph White, 72 ans, se rasait dans la salle de bain lorsqu’il a entendu un bruit.

Il a déclaré : « J’ai entendu un cri. Entre un cri et un sifflement. J’ai dit : « Qu’est-ce que c’est que ça ? Et j’ai entendu un boum, et toute ma maison a tremblé. »

Randolph a d’abord pensé qu’il aurait pu s’agir d’une météorite, mais il savait que quoi que ce soit, elle devait voler assez bas puisque sa maison était « assez solide et elle tremblait ».

L’ensemble du fiasco ne s’est pas bien passé et a été décrit comme extrêmement embarrassant par la représentante de la Caroline du Sud, Nancy Mace.

Elle a déclaré qu’il restait des questions urgentes auxquelles il fallait répondre quant à la manière dont l’un des avions de combat les plus sophistiqués au monde pourrait disparaître.

« Et devinez quoi : ils n’avaient aucune réponse », a-t-elle déclaré à la chaîne d’information locale WMBF.

« Ils ne savent pas si l’avion est dans les airs ou sous l’eau. Ils n’ont pas pu me dire l’endroit précis où le pilote s’est éjecté ou où il a atterri.

« Et nous parlons d’un avion à réaction de 80 millions de dollars. Comment peut-il disparaître ? Et comment le Pentagone demande-t-il l’aide du public pour le retrouver ?

« C’est juste un énorme embarras. »

Plusieurs heures plus tard, il a été confirmé que l’avion avait été retrouvé – même si des questions subsistaient.

L’incident fait toujours l’objet d’une enquête et les résultats d’une commission d’examen officielle pourraient prendre des mois.

Une recherche approfondie a été menée pour retrouver l’avion disparu Crédit : NBC News

La base aérienne de Charleston a été contrainte de lancer un appel embarrassant à l’aide pour retrouver l’avion. Crédit : AP