Un pigeon britannique disparu a été retrouvé à 4 000 milles aux États-Unis après avoir pris un mauvais virage

Dans un incident bizarre, un pigeon voyageur n’a pas été à la hauteur de ce nom après avoir pris un mauvais virage et s’est retrouvé à 4 000 milles de chez lui aux États-Unis. Bob le pigeon voyageur est parti de Guernesey il y a environ trois semaines dans les îles anglo-normandes, après quoi l’oiseau était censé rentrer chez lui dans le nord-est de l’Angleterre et ce voyage aurait dû lui prendre environ 10 heures. Cependant, l’oiseau Columbidae a disparu, laissant tout le monde mystérieux et inconnu de ce qui lui était exactement arrivé. Maintenant, ce mystère a finalement été résolu le 6 juillet, après qu’un homme âgé ait trouvé Bob dans son jardin à Mexia, comté de Monroe, Alabama.

Selon la BBC, le vieil homme a fait appel au refuge pour animaux local, après que le précieux pigeon ait refusé de quitter son jardin. Le refuge pour animaux local est venu et a enlevé Bob, cependant, ils ont trouvé des bandes de jambe distinctives sur lui. La bande de patte du pigeon a révélé que Bob était censé être de l’autre côté de l’océan en Angleterre. Dans une conversation franche avec le média, le personnel du refuge pour animaux a informé que Bob avait subi un examen médical par un vétérinaire, et malgré son poids insuffisant, l’oiseau “avait l’air plutôt bien”. La BBC a cité le personnel, qui s’est occupé du pigeon au refuge, disant: “Il a l’air bien, il va très bien.”

Actuellement, à Monroeville en Alabama, on dit que l’oiseau Columbidae vaut plus de 1 000 livres et appartient à un résident de Winlaton au Royaume-Uni nommé Alan Todd. Bob a retrouvé son propriétaire via webcam et Alan aurait prévu de se rendre aux États-Unis d’Amérique pour ramener son pigeon. Alan pense que son pigeon a pris un mauvais virage et a dû atterrir sur un navire, avec lequel il a traversé l’Atlantique. La BBC a cité Alan disant : “Il n’aurait pas volé jusqu’ici, je pense qu’il a probablement sauté sur un bateau.” Le propriétaire a poursuivi: “Il (Bob) était couvert d’huile – cela aurait pu être un pétrolier.” Le pays d’origine de Bob n’a été retrouvé qu’après que le personnel du refuge pour animaux a lancé un appel sur les réseaux sociaux.

