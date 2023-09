Un piéton heurté sur l’autoroute 97 à West Kelowna, des retards de circulation sont à prévoir

La GRC de West Kelowna est sur place sur l’autoroute 97 et Elk Road où un piéton a été heurté vers 10 h 50 le vendredi 1er septembre (photo d’archives de Black Press).

La circulation est en recul sur l’autoroute 97 en direction sud à West Kelowna alors que les gens tentent de partir pour le long week-end.

Vers 10 h 50, un piéton a été heurté par un véhicule à l’intersection de l’autoroute 97 et du chemin Elk.

La GRC de West Kelowna et les services d’urgence sont sur place dans ce que la GRC qualifie de « grave collision ».

Les voyageurs doivent s’attendre à des retards dans la région pendant la majeure partie de la journée. La circulation est actuellement bloquée en direction sud, presque jusqu’à Daimler Drive.

Plus à venir.

@cunninghamjordy

[email protected]

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

Dernières nouvellesVille de West KelownaChaos routierOkanaganTrafic