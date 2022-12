Un piéton gifle YouTuber pour lui avoir fait une farce bizarre

À l’ère d’Internet d’aujourd’hui, la création de contenu est devenue une option de carrière lucrative à travers le monde. Parmi les nombreux genres, les vidéos de farce sont l’un des genres les plus populaires sur les réseaux sociaux ces derniers temps. Bien que ces vidéos hilarantes constituent une montre divertissante, elles peuvent parfois mal tourner. Et quelque chose de similaire s’est produit avec ce YouTuber, car sa farce lui a causé des ennuis.

Récemment, une vidéo d’un YouTuber faisant une farce à un inconnu marchant sur la route est devenue virale sur les réseaux sociaux. Dans la vidéo, on voit le YouTuber marcher derrière le piéton et klaxonner soudainement dans son oreille à l’aide d’un klaxon. Cependant, la farce ne se déroule pas comme prévu, car l’homme, dans un accès de rage, gifle le YouTuber au visage pour cet acte bizarre.

L’homme s’en prend même au YouTuber avant de le gifler. Bientôt, l’ami du farceur vient à son secours et informe l’étranger de la farce en s’excusant auprès de lui. La vidéo a été publiée sur Twitter le 17 décembre. Jusqu’à présent, elle a recueilli près de 350 000 vues sur la plateforme de micro-blogging.

Peu de temps après la diffusion de la vidéo sur Twitter, plusieurs personnes se sont rendues dans la section des commentaires pour partager leurs points de vue. Un utilisateur a écrit en plaisantant: “C’était plus dur que la gifle de Chris Rock par Will Smith.” Un autre a noté : « C’est la réponse appropriée. J’ai compris le point à la hâte. N’a rien blessé de plus que la fierté. Bien fait.” “Ouais. Mais est-ce juste moi ou est-ce que ça ressemble à un père de la vieille école qui gronde son enfant ? » a fait remarquer un troisième utilisateur.

Que pensez-vous de cette vidéo de blague virale ?

