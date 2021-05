Un pied de guerre est nécessaire pour corriger les échecs des économistes face au changement climatique

Les prévisions économiques prédisant l’impact potentiel du changement climatique ont largement sous-estimé la réalité et retardé les efforts de reprise mondiale de plusieurs décennies, selon un professeur éminent.

Les économistes traditionnels ont « délibérément et complètement » ignoré les données scientifiques et ont plutôt « inventé leurs propres chiffres » en fonction de leurs modèles de marché, a déclaré vendredi à CNBC Steve Keen, membre de l’Institut pour la stratégie, la résilience et la sécurité de l’University College de Londres.

Désormais, il faut une « base de guerre » pour espérer réparer les dégâts, a-t-il dit.

« Fondamentalement, les économistes ont totalement déformé la science et l’ont ignorée là où cela contredit leur préjugé selon lequel le changement climatique n’est pas un gros problème parce que, à leur avis, le capitalisme peut tout gérer », a déclaré Keen à « Street Signs Asia ».