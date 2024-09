Un pianiste de Salmon Arm remporte le prestigieux concours international de piano de Leeds – Salmon Arm News

Photo : Concours international de piano de Leeds – @fmarshallphoto Jaeden Izik-Dzurko, au centre, avec les autres finalistes du Concours international de piano de Leeds.

Un pianiste de Salmon Arm a remporté le premier prix de l’un des concours internationaux de piano les plus prestigieux.

Samedi, Jaeden Izik-Dzurko, 25 ans, a remporté la première place du Concours international de piano de Leeds. Ce concours, organisé tous les trois ans, réunit de jeunes pianistes du monde entier.

Son interprétation du Concerto n° 2 en si bémol majeur de Johannes Brahms a battu quatre autres finalistes au St. George’s Hall de Bradford, en Angleterre. Vous pouvez retrouver sa performance ci-dessous.

En plus du grand prix de plus de 54 000 $ CA (30 000 livres sterling), Izik-Dzurko recevra un premier enregistrement avec Warner Classics, une tournée de concerts dans le Yorkshire, une gestion mondiale avec la société londonienne Askonas Holt et plus encore.

Ce n’est pas la première grande victoire de l’année pour Izik-Dzurko. En mai dernier, il avait remporté le Concours musical international de Montréal.

L’interprétation par Izik-Dzurko du même Concerto n° 2 en si bémol majeur de Johannes Brahms lui a valu les plus grands honneurs de la part d’un groupe de juges internationaux au concours de Montréal.

Pour cette victoire, il a reçu un prix d’une valeur de plus de 140 000 $, comprenant des tournées de concerts et des bourses de développement de carrière.

Izik-Dzurko est né et a grandi à Salmon Arm. L’année dernière, il a joué plusieurs concerts avec l’Okanagan Symphony Orchestra à Kelowna, Penticton et Vernon.

Izik-Dzurko est diplômé de la Julliard School et de l’Université de la Colombie-Britannique.

Il a également été nommé l’un des « 30 musiciens classiques canadiens de moins de 30 ans » par la Société Radio-Canada en 2021.