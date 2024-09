Un pianiste de la Colombie-Britannique remporte le 1er prix au Concours international de piano de Leeds 2024

Un pianiste né en Colombie-Britannique a remporté le Concours international de piano de Leeds au Royaume-Uni, l’un des prix les plus prestigieux de la musique classique.

Jaeden Izik-Dzurko a remporté le premier prix, ainsi qu’une récompense en espèces d’environ 54 000 $, à la suite de son performance finale au St. George’s Hall de Bradford, à environ 325 kilomètres au nord-ouest de Londres, samedi.

Izik-Dzurko, originaire de Salmon Arm, à environ 460 kilomètres au nord-est de Vancouver, a battu quatre autres finalistes avec une interprétation du Concerto pour piano n° 2 de Brahms, interprété avec l’Orchestre philharmonique royal de Liverpool sous la direction du chef d’orchestre Domingo Hindoyan.

Après avoir été sélectionné par le jury, Izik-Dzurko a qualifié sa victoire d’« honneur indescriptible ».

Nous sommes ravis d’annoncer que le gagnant du Concours international de piano de Leeds 2024 est…

JAEDEN IZIK-DZURKO ! 🥇

🥈Junyan Chen

🥉 Khanh Nhi Luong

4e prix Kai-Min Chang

5e Prix Julian Trevelyan #LeedsPiano24 pic.twitter.com/zHpX6plJmT —@leedspiano

« Je pense qu’il faudra un certain temps pour que le moment soit pris », a-t-il déclaré dans une interview accordée aux animateurs de la compétition, Petroc Trelawny et Alexandra Dariescu. Il a également exprimé sa gratitude à sa famille et à ses mentors pour leur soutien.

Le Concours international de piano de Leeds, cofondé en 1963 par la célèbre professeure de piano Dame Fanny Waterman, a lieu tous les trois ans et est ouvert aux pianistes de moins de 30 ans du monde entier.

En plus de la médaille d’or Dame Fanny Waterman et du prix en espèces, Izik-Dzurko recevra un package comprenant des engagements avec le Royal Liverpool Philharmonic Orchestra, des débuts au Wigmore Hall de Londres et des tournées de récitals à travers le Royaume-Uni et à l’étranger, dans le cadre du Steinway Prize Winner Concerts Network et du Global Music Network.

Izik-Dzurko est diplômé de la Juilliard School de New York et titulaire d’un master de l’Université de Colombie-Britannique, où il a étudié sous la direction de Corey Hamm. Il étudie actuellement avec Jacob Leuschner à la Hochschule für Musik de Detmold en Allemagne et avec Benedetto Lupo à l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia de Rome.

Rien qu’en mai dernier, le pianiste canadien a remporté le Concours international de musique de Montréal 2024, remportant plus de 150 000 $ en prix.

Jaedan Izik-Dzurko a été nommé « 30 musiciens classiques canadiens de moins de 30 ans » par la CBC en 2021. (Soumis par Jaeden Izik-Dzurko)

En 2022, il a remporté les premiers prix au Concours international de piano de Hilton Head et au Concours international de musique Maria Canals, ainsi qu’au 20e Concours international de piano Paloma O’Shea Santander.

Il a également été nommé l’un des « 30 musiciens classiques canadiens de moins de 30 ans » par la CBC en 2021.