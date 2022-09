Un pianiste de Colombie-Britannique, 12 ans, fait un don de 30 000 $ pour partager de la musique avec des enfants

Audrey Sung n’a peut-être que 12 ans, mais vous ne le devinerez jamais à son jeu de piano. Elle peut facilement interpréter une mélodie compliquée au piano, un cadeau qu’elle cherche à partager avec d’autres enfants.

Né à Vancouver, Sung fait de la musique depuis l’âge de six ans. Maintenant, lorsqu’elle s’assied à un banc de piano, ses doigts se déplacent fiévreusement sur les touches.

“Le piano est un aspect majeur de ma vie et il laisse échapper tous les sentiments”, a déclaré Sung à CTV National News. “J’adore pratiquer en général parce que j’aime toujours la musique.”

Le piano a longtemps été un endroit où elle se sent complètement à l’aise.

“Cela exprime vraiment mon émotion parfois”, a-t-elle déclaré. “Et le piano m’a toujours aidé avec mon stress.”

Son talent pour le piano l’a amenée à travers le monde, se produisant dans des concours et festivals internationaux.

Une performance l’a amenée au prestigieux Carnegie Hall de New York.

“J’étais vraiment nerveuse”, a-t-elle déclaré. “Mais j’étais vraiment reconnaissant d’avoir eu la chance de jouer là-bas.”

Avec toutes ses performances, elle a collecté des milliers de dollars en prix cette année – des fonds qu’elle a décidé de donner à d’autres enfants.

“Je ne veux pas le dépenser pour moi, et je veux vraiment aider les autres à la place”, a-t-elle déclaré.

Elle fait un don de 30 000 $ à répartir entre trois organismes de bienfaisance canadiens. I’m HIppy aide les enfants vivant avec des troubles de la hanche. Les deux autres, la Pacific Rim International Music & Education Society et le Royal Conservatory, aident les enfants à mieux accéder à l’éducation musicale.

“J’espère que le fonds aidera les enfants à en savoir plus sur la musique et leur donnera plus d’opportunités”, a déclaré Sung.

Prendre le cadeau de la musique – et le payer au suivant.



Avec des fichiers d’Angela Jung de CTV News Vancouver