Un physicien polonais affirme que les trous noirs pourraient être la porte d’entrée vers de nouveaux bébés univers

Grâce à des films comme Interstellar, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Star Trek et Star Wars, des sujets tels que les voyages dans l’espace, les trous noirs, la théorie du multivers et d’autres sujets similaires sont devenus des sujets d’intérêt. Le physicien théoricien polonais Nikodem Poplawski suggère que les trous noirs et le multivers pourraient ne pas être qu’un fantasme.

S’adressant au Daily Star UK, Nikodem a révélé qu’il avait émis l’hypothèse que chaque trou noir contient un nouvel univers. Il a dit: “Notre univers entier pourrait exister à l’intérieur d’un trou noir qui à son tour fait partie d’un autre univers.” Il a proposé la théorie selon laquelle la torsion provoque la formation d’un univers entièrement nouveau par un grand rebond dans chaque trou noir. Il a même été classé parmi les 10 meilleures découvertes de 2010 par National Geographic et Science Magazines.

Les trous noirs peuvent varier en taille de microscopiques à supermassifs au centre des galaxies. Le plus grand trou noir jamais découvert se trouve à environ 8,5 milliards d’années-lumière au centre de l’amas Phoenix Galaxy. Le trou noir est environ 100 milliards de fois plus grand que le soleil et l’horizon des événements a un diamètre de 590 milliards de kilomètres. Il pèse environ 10% de la masse de la galaxie de la Voie Lactée.

Quelle que soit leur taille, Nikodem affirme que les trous noirs pourraient être notre porte d’entrée vers le multivers. “Un bébé univers est … une branche d’espace-temps séparée et fermée avec sa propre chronologie”, explique-t-il. Il a en outre révélé que le bébé univers est toujours plus grand que le trou noir parent “parce qu’il se trouve de l’autre côté de l’horizon des événements. C’est comme Tardis dans Doctor Who. Vous entrez dans le box de la police et vous vous rendez compte que vous êtes dans quelque chose de plus grand que le box ».

Nikodem a également suggéré que selon la théorie de la gravité d’Einstein-Cartan, chaque trou noir produit un bébé univers à l’intérieur et devient un pont Einstein-Rosen (également connu sous le nom de trou de ver) qui relie l’univers parent au bébé univers. L’univers parent existe de l’autre côté du “trou blanc” vu du point de vue de l’univers bébé. Nikodem a expliqué que le trou blanc était “une région de l’espace qui ne peut pas être pénétrée de l’extérieur et qui peut être considérée comme l’inverse du temps d’un trou noir”.

Cette théorie est ce qui fait que Nikodem théorise que notre univers pourrait être l’intérieur d’un noir existant dans un autre univers parent.

